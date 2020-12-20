«أبو عشرين».. التألق بعد «الثلاثين»!

الخرطوم (الاتحاد)

«التألق بعد الثلاثين»، مقولة تنطبق على عبدالله أبو عشرين حارس منتخب السودان والهلال، المنتقل إليه من المريخ «الغريم التقليدي»، وتفوق على الجميع، ليصبح المدافع الأول عن «العرين» في السودان حالياً، بعدما كان منذ عامين معاراً من المريخ إلى أحد الأندية.

يمتاز أبو عشرين بالطول الفارع، وإجادته التصدي للكرات من مسافات قريبة، وعاد من الإعارة، متألقاً مع المريخ والمنتخب والهلال. وانتقل الحارس «33 عاماً» إلى الهلال في صفقة قياسية، وتعتبر من أشهر التنقلات بين قطبي الكرة السودانية، ويبدو أن قناعات الصربي زوران مانولوفيتش، جعلته الحارس الأساسي في الهلال، رغم وجود الأوغندي جمال سالم الذي انضم إلى «الأزرق» قبل موسمين، واحتكر مركز الحراسة بعد مغادرة الكاميروني مكسيم.

تألق أبو عشرين ربما يجبر سالم إلى الرحيل خلال «الميركاتو الشتوي»، لأن الحارس الأوغندي لن يقبل أن يكون احتياطياً، وأن يحتكر أبو عشرين الدفاع عن عرين الهلال، بعد أن شارك أساسياً في مباراتي فايبرز الأوغندي، وقدم مستوى متميزاً.

الطريف أن «أبو عشرين» غادر «المريخاب»، بسبب وجود جمال سالم، فهل يحدث العكس الآن؟ وانضم «أبو عشرين» إلى المريخ حارساً مغموراً في نوفمبر 2016، وأعاره النادي على الفور إلى الشرطة القضارف، لصعوبة مشاركته في وجود جمال سالم وعصام عبدالرحيم، وإعارته مجدداً لفريق الأمل عطبرة عام 2018، قبل أن يعود إلى المريخ في الموسم التالي بعد رحيل سالم إلى الهلال.

وأصبح «أبو عشرين» الحارس الأساسي لقناعة المدرب التونسي يأمن الزولفاني بقدراته، حيث ظهر بمستوى مميز في البطولة العربية، وقاد المريخ إلى نصف النهائي، ولعب دوراً بارزاً في تتويج المريخ بلقب الدوري السوداني عامي 2019 و2020.

التألق مع المريخ وقاده لأن يكون الخيار الأول في «صقور الجديان»، وقدم مستويات رائعة آخرها أمام غانا، والتي كسبها السودان بهدف، ويعول عليه المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم.