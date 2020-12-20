بيليه يتغزل في ميسي

البرازيل (رويترز)

أشاد النجم الكبير بيليه، بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، الذي عادل الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي المعتزل بتسجيله 643 هدفاً مع فريق واحد، بعدما هز الشباك في تعادل فريقه 2-2 مع فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأول.

وحقق ميسي «33 عاماً» هذا الإنجاز من خلال ضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة، بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها الحارس خاومي دومينيك.

وكان ميسي بدأ مسيرته مع برشلونة عندما كان عمره 17 عاماً في 2004، وأحرز هذا العدد من الأهداف خلال 748 مباراة، بينما وصل بيليه إلى العدد نفسه من الأهداف خلال 665 مباراة رسمية مع سانتوس البرازيلي في 19 موسماً.

وعبر موقع إنستجرام كتب بيليه، وهو اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات: «عندما يمتلئ قلبك بالحب يكون من الصعب عليك تغيير مسيرتك، وأنا أعرف، مثلك تماماً، كيف يكون الأمر عندما تعشق ارتداء نفس القميص في كل يوم».

وأضاف بيليه: «ومثلك تماماً أعرف أنه لا يوجد أفضل من المكان الذي تشعر فيه بالانتماء، ليونيل، أهنئك على هذا الرقم القياسي التاريخي، لكن فوق كل شيء، أهنئك على مسيرتك الجميلة في صفوف برشلونة، وللأسف القصص المماثلة والمتعلقة بالوقوع في حب نفس النادي لفترة طويلة أصبحت قليلة جداً في كرة القدم، وأنا معجب بك كثيراً.

وبدأ بيليه «80 عاماً» مسيرته في صفوف سانتوس عندما كان عمره 15 عاماً في 1956 وترك النادي في 1974، بعد الفوز معه بلقب الدوري البرازيلي ست مرات وبكأس ليبرتادوريس مرتين.