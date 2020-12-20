الدوري البرازيلي: إنترناسيونال.. «النقطة 44»

ساو باولو (د ب أ)

تقدم فريق انترناسيونال إلى المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بالميراس 2 - صفر، أمس، في المرحلة السادسة والعشرين.

وفي مباريات أخرى، فاز بوتافوجو على مضيفه كوريتيبا 2-1، وتعادل سبورت ريسيفه مع جريميو 1-1.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع. بفارق نقطة واحدة خلف فلامينجو صاحب المركز الثالث، ونقطتين خلف أتلتيكو مينيرو الوصيف، وبفارق تسع نقاط عن ساو باولو المتصدر.

وتقدم أيدينيلسون دوس سانتوس بهدف لإنترناسيونال في الدقيقة 11، ثم أضاف يوري ألبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 83.