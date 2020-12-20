الرحيل من «منصة التتويج»!

هونج كونج (رويترز)

أكد كيم دو-هون مدرب أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أنه لن يجدد عقده مع النادي، رغم قيادته إلى التتويج القاري، في نهاية موسم متقلب.

وقاد كيم أولسان للفوز على بيروزي الإيراني، أمس الأول، ليمنح النادي لقبه الثاني في دوري الأبطال، وتحقق الانتصار بعد أقل من 6 أسابيع على إخفاقه في حصد لقب الدوري الكوري. وكأس كوريا الجنوبية.

وسجل جونيور نيجراو هدفين، ليمنح أولسان الفوز 2-1 على بيروزي، ويقود الفريق الكوري إلى لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 2012.

ورغم إحراز اللقب، أكد المدرب «50 عاماً» أنه لن يجدد عقده مع النادي.