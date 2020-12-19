«ميسي 643» يعادل أهداف بيليه

برشلونة (وكالات)

أهدر برشلونة نقطتين على ملعبه، بعدما تعادل مع ضيفه فالنسيا 2-2، مساء أمس، في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما عزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة المسابقة، بعدما تغلب على إلتشي 3- 1.

وافتتح مختار دياخابي التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30، وأدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو «21 عاماً الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق «الكتالوني»، وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل 2 -2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة، ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة. وعادل ميسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف نادٍ واحد، والمسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه «643 هدفاً».

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة أنقذها حارس فالنسيا خاومي دومينيك، ووصلت الكرة إلى جوردي ألبا أعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل أن يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة.

وكان بيليه حقق هذا الإنجاز خلال دفاعه عن ألوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل أن ينتقل إلى نيويورك كوزموس الأميركي.

وسجل ميسي أهدافه الـ643 في 748 مباراة رسمية، أي بمعدل هدف في كل 16. 1 هدف كل مباراة، في حين جاءت أهداف بيليه في 757 مباراة.

وكان ميسي سجل باكورة أهدافه للنادي الكتالوني في الأول من مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي «2-صفر»

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في الصدارة بعدما تغلب على ضيفه إلتشي 3 -1، وسجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز ثنائية لأتلتيكو مدريد في الدقيقتين 41 و58 وأضاف زميله المهاجم الإسباني المخضرم دييجو كوستا الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 80، بينما جاء الهدف الوحيد لفريق إلتشي في الدقيقة 64 وسجله لوكاس بويي،

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 29 نقطة، وتتبقى لأتلتيكو مباراتان مؤجلتان، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة.