صلاح: كأس أفريقيا طموح «الفراعنة»

القاهرة (د ب أ)

أكد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أن طموح «الفراعنة» هو التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.

وقال في حوار أجرته معه صحيفة «آس» الإسبانية: إن المنتخب المصري يتطور أداؤه مع المدير الفني الجديد حسام البدري.

وأضاف: تأهلنا تقريباً إلي نهائيات أمم أفريقيا، والتي لم نتوج بها منذ قرابة الــ10 سنوات، الجميع يسعى لاستعادة اللقب لمصر لإسعاد الجماهير ومن أجل أنفسنا.

وأوضح محمد صلاح أنه يتمنى تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة.

وقال: من الصعب التكهن حالياً بمن سيتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، خاصة أن الوقت مبكر للغاية، ولكن ليفربول يلعب بصورة جيدة ويسعى للفوز باللقب.

وأشار صلاح إلى أن هدفه دوماً هو تحقيق طموحات فريقه قبل الألقاب الفردية، فهو دون شك يتمنى أن يحطم كل الأرقام القياسية، والفوز بلقب الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي في «البريميرليج»، ولكن الأهم هو فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.