10 منشآت رياضية بالدولة تجذب أنظار العالم

رضا سليم (دبي)

تبرز المنشآت الرياضية في الدولة في الواجهة السياحية أمام العالم، ليس فقط لمواصفاتها الدولية التي تتمتع بها، بل أيضاً لاستضافتها أحداث عالمية وقارية كبيرة، وكانت على مدار سنوات طويلة شاهدة على الإنجازات التي حققتها رياضة الإمارات، كما أن مدرجاتها شهدت حضوراً جماهيرياً من مختلف الجنسيات، بعضهم قطع ساعات سفر طويلة لحضور هذه الأحداث، وكان آخرها نهائيات كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019»، والذي كان الحدث الآسيوي الأبرز وأيضاً دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي جمعت العالم تحت مظلة الإمارات وطن التسامح والسلام.

وضعت هذه المنشآت الإمارات بقوة على الخريطة الرياضية العالمية كوجهة يمكنك من خلالها مشاهدة أفضل الرياضيين في العالم، لكن الأمر لا يتعلق بالبطولات الكبرى فقط، بل في وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الدولة.

وتملك الإمارات أكثر من 13 ملعباً لكرة القدم بمواصفات مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استضافت العديد من الأحداث الكبرى منها كأس العالم للأندية وكأس العالم للشباب وكأس العالم للناشئين وكأس آسيا، ومنها في أبوظبي ملاعب مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان، واستاد الشامخة، وفي العين استاد هزاع بن زايد وفي دبي ملاعب آل مكتوم، واستاد راشد، واستاد زعبيل، واستاد مكتوم بن راشد واستاد العوير واستاد حمدان بن راشد، إلى جانب ملاعب في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة المنتشرة وغيرها.

وتنتشر الصالات الرياضية في الأندية، وهي متعددة الأغراض، تقام فيها نشاطات كرة السلة واليد والطائرة والتايكواندو والجودو، وتحتضن صالة «آيبيك آرينا» منافسات بطولات الجو جيتسو الدولية، إلى جانب ملاعب التنس الحديثة في أبوظبي ودبي والفجيرة، وعندما بدأت دبي باستضافة بطولة سوق دبي الحرة للتنس في عام 1993، كان الاستاد عبارة عن كتلة من السقالات وبعض المقاعد المؤقتة، وبعد أكثر 3 عقود من الزمن بات الملعب يتسع لـ5000 شخص، واستضاف أفضل اللاعبين في العالم، أمثال روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش وسيرينا ويليامز، ويعد الآن أحد أفضل ملاعب التنس في العالم.

ورسخت بطولة مبادلة في أبوظبي أهميتها، وباتت محط أنظار العالم، وتقام سنوياً في مدينة زايد الرياضية، ويوجد حالياً نحو 20 ملعباً عشبياً للجولف في مختلف مناطق الدولة، كما يبرز مضمار ميدان، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، ويعتبر أيقونة على مستوى العالم، كما توجد ملاعب مميزة للكريكيت وملاعب «ذا سيفنز» التي تحتضن مختلف الألعاب.

هناك مواقع رياضية أخرى مختلفة ومبتكرة، من أبرزها «سكاي دايف» في منطقتي المارينا ومرغم، ويستضيف بطولات عالمية إلى جانب نشاطاته اليومية، و«سكي دبي» في مول الإمارات الذي يقدم فرصة التزلج في درجة حرارة باردة وأنت محاط في الخارج بالصحراء ودرجة الحرارة المرتفعة ليحول الحلم إلى حقيقة.

ونرصد أبرز 10 منشآت رياضية لها بصمة عالمية في الأحداث والبطولات التي استضافتها الدولة.

مدينة زايد الرياضية.. 12 مليون قدم

تزامن الافتتاح الرسمي لمدينة زايد الرياضية مع إقامة كأس الخليج السادسة في الدولة لأول مرة عام 1982، وتضم الملعب الرئيس الذي يتسع لـ43 ألف متفرج، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 12 مليون قدم، وتضم صالة للتزلج على الجليد تبلغ مساحتها 6 آلاف متر، فيما تبلغ مساحة حلقة التزلج 800 متر، كما تم إنشاء مقر خاص للهيئة العامة للرياضة، ومقر لاتحاد كرة القدم، والهيئات الإدارية الخاصة بالمدينة الرياضية، وصالة خليفة للبولينج، ومجمع ملاعب لكرة التنس، يشمل ملعباً رئيسياً يتسع لحوالي 5000 متفرج‪.‬‬

استاد محمد بن زايد.. معلم استثنائي

يتألق ملعب محمد بن زايد في أبوظبي معلماً معمارياً مميزاً واستثنائياً ومتفرداً في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك بسبب تصميمه الفريد وطوابقه المتعددة المكيفة بشكل كامل والمجهزة بأحدث الوسائل، بالإضافة إلى التصميم الذكي لمدرجات المشجعين، والذي يضمن لهم مشاهدة المباريات من أقرب زاوية رؤية ممكنة.

جرى افتتاح الملعب عام 1980 تحت مسمى ملعب الجزيرة، وتم تجديده خلال عامي 2006 و2009، وحمل اسم ملعب محمد بن زايد، وتبلغ سعته الاستيعابية الآن 42 ألف مقعد.

استاد هزاع بن زايد.. أفضل الملاعب

يعتبر استاد هزاع بن زايد الذي افتتح عام 2014، والمقام على مساحة 45 ألف قدم مربع، واحداً من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يشمل 25 ألف مقعد موزعة على 7 مستويات، منها 3000 مقعد مميز، ليصبح واحداً من أكبر الملاعب الدولية التي تحتوي على نسبة مقاعد عالية للدرجة المتميزة، ويُصنف كأحد أكثر الملاعب تطوراً في المنطقة، ومع غياب الحواجز الحديدية، أصبحت تجربة حضور المباريات مشابهة للملاعب العالمية ما عزز من الحضور الجماهيري في الأحداث المهمة التي تقام عليه، وجعل الإقبال كبيراً للغاية من مختلف الجنسيات، وحصل الاستاد على جائزة أفضل ملعب في العالم لعام 2014 من بين 31 استاداً على مستوى العالم.

مجمع حمدان.. 340 فعالية

احتفي مجمع حمدان الرياضي مؤخراً بمرور 10 سنوات على افتتاحه يوم 10 أكتوبر 2010، ببطولة العالم العاشرة للسباحة – دبي 2010، لتتوالى بعدها استضافة البطولات المحلية والدولية الأخرى.

استضاف المجمّع خلال 10 سنوات وفعالية دولية ومحلية مختلفة، حيث تم تنظيم 92 فعالية دولية و232 حدثاً محلياً و18 فعالية غير رياضية، ووصل عدد البطولات المائية الدولية التي نظمت في المجمع إلى 58 فاعلية، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الفعاليات خلال السنوات الخمس الأخيرة 41%، فيما شهد عام 2019 وحده استضافة 65 فعالية 13 منها دولية و52 محلية. ويستضيف المجمع منافسات أكثر من 10 رياضات أولمبية أخرى، ويتسع لأكثر من 15 ألف متفرج جلوس، كما يحتوي على ثلاثة مسابح رئيسية، ونال المجمع 3 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل التي تجمع بين نظام إدارة الجودة (آيزو 9001) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (آيزو 45001) ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001).

استاد آل مكتوم.. تحفة معمارية

أعيد افتتاح استاد آل مكتوم في عام 2019، بحلة عالمية غاية في الروعة، وجرى افتتاحه رسمياً في المباراة التي جمعت بين فريقي النصر وآرسنال الإنجليزي، وبلغت تكلفة تطوير استاد آل مكتوم أكثر من 200 مليون درهم، وجاءت عملية إعادة تصميم الملعب بحلته الجديدة تزامناً مع الذكرى الـ40 لتدشين استاد آل مكتوم لأول مرة في 1978، وتحول الاستاد إلى تحفة معمارية رائعة وصرح رياضي مجهز بأحدث تقنيات الأمن والإضاءة، وجرى بناؤه وفقاً لمواصفات الملاعب الأوروبية

حلبة ياس.. تقدم تكنولوجي

تعتبر حلبة مرسى ياس في أبوظبي، واحدة من أهم حلبات الفورمولا وان، المتقدمة تكنولوجياً في العالم، وموطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، حيث توالت تطورات حلبة مرسى ياس بعد تدشين أول سباق فورمولاـ 1 في عام 2009، لتقدم مجموعة مذهلة من التجارب المميزة داخل وخارج مسار الحلبة، وتصبح وجهة بارزة للمعالم الرياضية في الدولة وأبوظبي.

تتميز حلبة مرسى ياس بكونها المكان الوحيد لرياضة السيارات في العالم الذي يوفر مدرجات مغطاة ومظللة في جميع أنحاء منشآتها، إلى جانب ميزة الخروج من منطقة الصيانة الفريدة من نوعها، والتي تمر جزئياً أسفل المسار، وتشكل رياضة السيارات على حلبة مرسى ياس تجربة لا مثيل لها للمشاهدين والسائقين على حد سواء.

ميدان.. تحفة المضامير العالمية

تضم مدينة «ميدان» في دبي، أكبر مضمار سباقات خيل في العالم، وجرى افتتاحه في مارس 2010، ويطلق عليه تحفة المضامير العالمية ويحتضن سنوياً منافسات كأس دبي العالمي الذي يعتبر الأغلى من نوعه على مستوى العالم بالنظر للجوائز المالية الضخمة التي يقدمها.

ويعتبر الفندق والمضمار أيقونة معمارية متفردة عالمياً، ويعد أكبر مبنى متصل على وجه الأرض بطول يبلغ أكثر من 1.5 ميل، مع مدرجات تتسع لـ82 ألف متفرج، إضافة إلى ميدان سباق يتضمن خطاً مستقيماً بطول 6.1 كيلومتر، وفندق من فئة خمس نجوم يضم 285 جناحاً وغرفة، ومتحفاً للخيول وقاعات للمعارض وملاعب للجولف والتنس وغيرها، ما يجعله مضمار السباق الأكثر تكاملاً عالمياً.

مجمع زايد.. موقع مثالي

يدخل مجمع زايد بالفجيرة ضمن المنشآت الرياضية الحديثة في الدولة، وتم وضع حجر الأساس في أكتوبر 2014، ويتم افتتاحه على مراحل، ويعد موقعه مثالياً لإقامة أكبر الأحداث الرياضية، وتبلغ مساحة الأرض كاملة 178.300 متر مربع، وتتسع المدرجات إلى 2132 متفرجاً، إضافة إلى 244 كرسياً، ويضم المجمع مقصورة كبار الشخصيات والكثير من الصالات والجلسات والمطاعم والغرف المعدة لاستخدامات الضيوف والفرق الرياضية المختلفة.

«دبي الرياضية».. المدينة المتكاملة

تعد مدينة دبي الرياضية أول مدينة رياضية متكاملة من نوعه، وافتتحت عام 2004، وتطورت بصورة تدريجية مع مرور الوقت، وتشغل مساحة 50 مليون قدم مربع، وتضم فنادق ومرافق رياضية متنوعة، بالإضافة لمجلس الكريكيت الدولي وملعب كريكيت أيضاً، وهناك ملاعب رياضية أخرى متاحة للرجبي والهوكي، ويتسع ملعب الكريكيت لـ25 ألف متفرج، فيما يتسع ملعب المدينة الرئيس لـ60 ألف متفرج، وملعب إندور أرينا لـ20 ألف، بخلاف ملعب الجولف المجهز بـ18 حفرة.

ويتوفر في المدينة صالة الألعاب الرياضية الجديدة «فيت ريبوبليك»، وتقدم دروس فنون القتال والدفاع عن النفس ورياضة الجمباز، بالإضافة إلى توفر مسبح بحجمه الأولمبي، كما تشمل القرية الرياضية مجموعة من المرافق الترفيهية المطلة على ملاعب كرة القدم.

مضمار دبي للدراجات.. الأمان والسلامة

صمم مضمار دبي للدراجات الهوائية الذي افتتح في يناير 2013، ويقع في منطقة سيح السلم وشارع القدرة، وفق أعلى المعايير العالمية بالنسبة للأمان والسلامة في المسارات ليشكل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية في دبي وملتقى لهواة ومحبي رياضة الدراجات، كما يتيح الفرصة لدراجي الإمارات من لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية للتدريب بما يخدم الارتقاء بمستوى رياضة الدراجات الإماراتية، ويعزز وجودها على منصات التتويج في المحافل الدولية على اختلاف مستوياتها، ويضم المضمار مسارين الأول بطول 49 كلم والثاني بطول 10 كلم، وهو مجهز بالعلامات واللوحات الإرشادية للاستخدام النهاري والليلي وفق أحدث المواصفات العالمية.

تضمن الافتتاح عرضاً أقيم لأول مرة في العالم، عبارة عن سباق بين الألماني توني مارتن بطل العالم الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012، ووليم أحد فرسان إسطبلات ميدان، وانتهى بفوز الفارس وليم.