بطولة الاتحاد التنشيطية للجو جيتسو: 13 ذهبية تضع الإمارات في المركز الأول

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس منافسات بطولة الاتحاد التنشيطية للجو جيتسو التي أقيمت في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة يستعدون لانطلاق الموسم الجديد، حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وإيريز ألروي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسميرة الرميثي عضو مجلس الإدارة وفهد الشامسي الأمين العام وإليشا بوبلنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي وفؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية.

وتمكن لاعبو الإمارات من الظفر بالمركز الأول بكل جدارة محققين 13 ميدالية ذهبية، بينما حل لاعبو البرازيل في مركز الوصيف برصيد 8 ميداليات ذهبية، ولاعبو روسيا في المركز الثالث بذهبيتين.

وتوزعت نزالات البطولة على خمسة أبسطة أشرف عليها خمسة حكام، وسط إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، والوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لانطلاق منافسات الموسم الجديد والاستحقاقات الدولية المقبلة.

شهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات والأوزان تحت 56 و62 و 69 و77 و 85 كجم، ما ساهم في اختبار قدرات اللاعبين وإدخالهم إلى أجواء البطولات الرسمية. وعبر محمد سالم الظاهري عن سعادته بنجاح البطولة، والمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات بفئاتهم كافة، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة نظير دعمها المتواصل للمشهد الرياضي في الدولة.

وأكد أن بطولة الاتحاد أرست لدينا قناعة تامة بالتزام اللاعبين والأندية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة، ومساهمتهم في تحقيق رؤية الاتحاد بالارتقاء برياضة الجو جيتسو وإيجاد بيئة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، التي تمثل عماد المنتخبات الوطنية. وحققت البطلة وديمة اليافعي لاعبة نادي العين ميدالية ذهبية في وزن 45 كجم، وعبرت عن سعادتها البالغة بالعودة إلى أجواء البطولات من الباب الواسع، مؤكدة أنها تمثل عودة الروح بالنسبة للاعب الجو جيتسو. وأحرزت لاعبة نادي بني ياس شما يوسف الكلباني ذهبية فئة 63 كجم تحت 18 عاماً، متفوقة على لاعبة نادي الوحدة هيا الجهوري في نزال قوي. وقالت إن سعادتها لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز بعد فترة من التوقف.

وقالت اللاعبة منة الله محمد من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس التي نجحت في حصد الميدالية الذهبية عن فئة 82 كجم تحت 18 عاماً متفوقة على لاعبة نادي الوحدة مهرة محفوظ، إن شعور الفوز لا يمكن وصفه بالكلمات، مشددة على أن جهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات بدأت تجني ثمارها.

وتمكن نجم المنتخب الوطني عمر الفضلي من تحقيق ذهبية بوزن 69 كجم فوق 18 عاماً متفوقاً على البرازيلي كريستيان لارا في نزال صعب وقال الفضلي إن توقيت البطولة مثالي تماماً للاستعداد لموسم طويل من البطولات والاستحقاقات المحلية والدولية..

وكان لاعب نادي بني ياس مهدي العولقي أحد المتوجين بالذهب خلال البطولة بوزن 81 كجم دون 18 عاماً، حيث نجح في خطف الميدالية الذهبية من لاعب الوحدة عبدالرحمن الشمري خلال مواجهة اتسمت بالإثارة والندية. وعقب نهاية المنافسات قال فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية: «نهنئ اتحاد الجو جيتسو وجميع اللاعبين والأندية على إطلاق بطولة الاتحاد في وقتٍ مازالت تتعافى خلاله معظم دول العالم من تبعات جائحة كورونا. وإننا في بالمز الرياضية نتشرف باضطلاعنا بدورٍ محوريٍ في منظومة الجو جيتسو الوطنية كوننا الشريك الإستراتيجي والذراع الفني للاتحاد، ونتعهد بالاستمرار في تسخير كافة إمكاناتنا ومواردنا لدعم جميع اللاعبين والأندية ومجتمع الإمارات الحبيب بوجه عام في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي والمساهمة بكل ما أوتينا من قوة في بناء جيل المستقبل». وقال عمر صوينع السويدي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في شركة أدنوك: «سعداء وفخورون برعايتنا لبطولة الاتحاد للجو جيتسو التي تعزز مكانة الدولة وأبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأجيال الشابة في الدولة».

وأكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تساهم عودة بطولات الجو جيتسو في تعزيز مكانة أبوظبي كأحد أفضل وجهات السياحة الرياضية في المنطقة. لذلك فإننا سعيدون بعودة الفعاليات الرياضية بعد عام مليء بالتحديات».



الشعفار: فخورون بدعم البطولة

أكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الحرص على المشاركة الفاعلة ودعم البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية الوطنية، خاصة مع عودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها قبل الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي الرياضة والمؤسسات الوطنية الرياضية جل اهتمامها، وتقدم الدعم والمساندة لتطوير مسيرتها والارتقاء بعملها ومواصلة رحلة الإنجازات. وقال: تربطنا علاقات وثيقة مع اتحاد الجو جيتسو، ويسرنا دعم بطولة الاتحاد والمشاركة فيها لما تمثله من استمرارية قوية للنشاطات الموسمية لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية، آملين أن تكون انطلاقة خير وعطاء في موسم سيكون حافلاً بالمنافسات المحلية والدولية، ليسهم في إبقاء الأبطال في أعلى الجاهزية والاستعداد واللياقة البدنية لتمثيل الدولة عالمياً.