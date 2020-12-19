النصر يحتفظ بدرع دوري سيدات اليد

رضا سليم (دبي)

احتفظ فريق النصر بدرع دوري اليد للسيدات للعام الثاني على التوالي بفوزه على الجزيرة 35-29 في المباراة الفاصلة التي جرت بينهما أمس بصالة العين وانتهى شوطها الأول بتقدم العميد 18-11. كان اتحاد اليد قد أحال التتويج بالدرع إلى المباراة الفاصلة بعدما تساوى الفريقان في النقاط برصيد 11 نقطة لكل فريق بعد الجولة الأخيرة للدوري ويحتفظ الجزيرة بصدارة الأكثر تتويجا ببطولات السيدات حيث أحرز درع الدوري 6 مرات والكأس 4 مرات والسوبر مرة واحدة ويليه النصر بالفوز بدرع الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

حضر المباراة الفاصلة ومراسم التتويج نبيل عاشور رئيس الاتحاد وناصر الحمادي الأمين العام وعبدالله الكعبي الأمين العام المساعد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية وداوود المليح رئيس لجنة المسابقات وأنيسة الشدادي رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد.