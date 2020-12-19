أول فوز لمصفوت في «الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

حقق مصفوت أول فوز له بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، على حساب مضيفه الذيد 3-صفر، في ختام الجولة الخامسة، وذلك بعد أن تكبد الخسارة 3 مرات، أمام دبا الحصن 2-3، والتعاون 4-5، ومسافي صفر- 2، وأحرز «الثلاثية»، سعود فرج، وياسين عبيد، وجاردل أوليفيرا، في الدقائق 33 و39 و90، ليحصد مصفوت أول 3 نقاط، قفز بها من القاع إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الذيد عند «نقطة».

وسقط دبا الحصن في فخ التعادل 3- 3 أمام مضيفه العربي، بعد مباراة مثيرة شهدت عودة «أصحاب الأرض» إلى التعادل في «الوقت القاتل»، حيث أحرز للعربي فارس الجابري، وفينيكيوس لويس، ولوان مارتينسس، في الدقائق 13 و88 و90 ، في حين سجل للحصن، محمد المربوعي «هاتريك» في الدقائق 19 و53 و82، ليرفع العربي رصيده إلى 3 نقاط والحصن إلى 8 نقاط.