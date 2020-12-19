شحدة.. «الزيارة 120 ثانية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم تمر الدقيقة الثانية من الدفع به، حتى أثبت أحمد شحدة أبوناموس، أنه ورقة الرهان، والبديل الناجح في «السماوي»، حيث نجح في تسجيل هدف الفوز على الشارقة في الدقيقة 80، وبعد 120 ثانية على مشاركته بديلاً لسلطان الشامسي، شارك أبوناموس في كتابة تاريخ خاص للمواجهة، حيث أصبح السبب المباشر في إيقاف مسيرة «الملك» وإلحاق الخسارة الأولى له هذا الموسم، من خلال هدف مارادوني، راوغ فيه معظم لاعبي الدفاع، وسجل في شباك عادل الحوسني.

وشارك أبوناموس مع بني ياس من «الدكة»، في 9 مباريات، من أصل تسعة هذا الموسم، وسجل هدفين خلال 197 دقيقة لعب.

ويملك اللاعب قدرات ومهارات خاصة للغاية، ولم يتجاوز عامه الحادي والعشرين، ليمثل بذلك مستقبل «السماوي».

ويعتمد الروماني دانييل إيسايلا بصفة دائمة على اللاعب، لأن يكون «ورقة رابحة» لقلب المباريات، سواء بالاستحواذ أو صناعة الأهداف، وكذلك تسجيلها.

وسبق وأن وصف مدرب «السماوي» أبوناموس بأنه لاعب رائع، ويملك قدرات خاصة على المستويات كافة، لذلك دائماً ما يكون ورقته الرابحة في معظم المواجهات.

ووصف هدفه في مرمى الشارقة بالرائع، مؤكداً أنه يدل عن مهارة فائقة للاعب الذي راوغ حوالي 5 لاعبين، ليؤكد أنه من طراز فريد.

وأشار إلى أن أبو ناموس سيكون له مستقبل باهر مع الفريق، لما يملكه من قدرات وكذلك شخصية متميزة وملتزمة.