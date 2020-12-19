تهنئة واحتفال واعتذار

علي معالي (دبي)

3 مبادرات إيجابية، شهدتها الجولة العاشرة، بأشكال وأنواع مختلفة، الأولى من خلال الاحتفال باليوم الوطني 48 لمملكة البحرين الشقيقة، والذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، حيث احتفلت به رابطة دوري المحترفين، قبل انطلاقة الجولة، وأيضاً جميع ملاعبنا في لفتة جميلة تؤكد عمق العلاقة الرائعة بين البلدين الشقيقين.

ودخل اللاعبون والحكام بقمصان تحمل تهنئة بهذه المناسبة الغالية، وتقديم عبارات التهنئة من خلال الشاشات الإلكترونية.

والحالة الثانية تتمثل في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، والذي أولته أنديتنا اهتماماً بالغاً وعلى سبيل المثال، قال موقع عجمان بالنشر على حسابه الخاص في «تويتر»: في حساباتنا نعتز بأن العربية هي اللغة الأولى، ولها ننسب كل جمال ترونهُ في منشوراتنا، وكل عام وكل الناطقين بها بخير.

وقام موقع النصر بنشر قائمة اللاعبين باللغة العربية قبل مباراة العين.

وعلى تويتر نادي الجزيرة احتفل بطريقته الخاصة، من خلال 4 كلمات من أصل اللغة العربية، ‏وهي: قناص وساحر وشجاع ومنقذ، وفي اليوم العالمي للغة العربية تعرف على مرادف هذه الكلمات في معجم ‎«فخر أبوظبي».

وفي الشارقة كان الاحتفاء بكلمات من أصل اللغة العربية معبرة عن «الملك».

والحالة الثالثة الإيجابية اعتذار خليل خميس لاعب الفجيرة إلى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، عما بدر في فترة سابقة في واقعة العرقلة الشهيرة، وهي لفتة طيبة من خليل خميس الذي كان وقتها في الوصل.