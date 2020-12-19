أبطال الدوري «لم ينجح أحد»!

منير رحومة (دبي)

بانضمام الشارقة إلى قائمة الفرق التي تجرعت مرارة الخسارة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، تكتمل بذلك قائمة الفرق المشاركة في دوري 2020 - 2021، التي تعثرت هذا الموسم، حيث لم ينجح أي فريق في الحفاظ على سجله خالياً من النتائج السلبية، وبذلك ينضم بطل آخر نسخة للدوري إلى قائمة الأبطال السابقين في عهد الاحتراف، الذين لم ينجحوا في التتويج باللقب بلا خسارة.

وعلى مدار 12 نسخة من دوري الخليج العربي، يبقى الفوز بالدوري بسجل نظيف من العثرات والخسائر، أمراً مستعصياً على أنديتنا، مما يعكس تقارب المستويات وشدة المنافسة في كل موسم، من أجل الصعود إلى منصة التتويج.

وفي 5 نسخ سابقة للدوري، اقتربت أندية الشارقة والجزيرة والعين وشباب الأهلي من تحقيق المهمة الصعبة، إلا أنها أنهت مشوارها بخسارة واحدة، بينما كان العين أكثر فريق تعرضاً للخسارة من بين الأبطال المتوجين، حيث تعثر 4 مرات خلال 26 مباراة، ورغم ذلك حسم المركز الأول، بفارق 11 نقطة كاملة عن الوصيف شباب الأهلي.

يذكر أنه حتى في الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه، كان في رصيد المتصدر خسارتان، بالإضافة إلى تعرض جميع الفرق الأخرى في جدول الترتيب إلى الخسارة أيضاً، وبذلك لن يحمل الموسم الحالي أي جديد على مستوى سجل أبطال الدوري، حيث نجد الأندية المعنية بصراع المنافسة على اللقب تملك خسارة وحيدة، وتحديداً الشارقة والجزيرة والنصر والعين وشباب الأهلي.



الخسارة في مشوار أبطال المحترفين

الشارقة 2018 - 2019: 1

العين 2017 - 2018: 1

الجزيرة 2016 - 2017: 2

شباب الأهلي 2015 - 2016: 2

العين 2014 - 2015: 2

شباب الأهلي 2013 - 2014: 2

العين 2012 - 2013: 4

العين 2011 - 2012: 1

الجزيرة 2010 - 2011: 1

الوحدة 2009 - 2010: 2

شباب الأهلي 2008 - 2009: 1



«السيدة العجوز» الاستثناء في أوروبا

يعتبر «الكالشيو» الاستثناء بين الدوريات العالمية الكبرى، حيث نجح يوفنتوس الإيطالي في التتويج باللقب موسم 2011 - 2012، من دون خسارة خلال 38 جولة، وحتي في هذا الموسم يحافظ ميلان متصدر الترتيب إلى «الجولة 12» بسجل نظيف من الخسائر، عكس الدوريات الأخرى، مثل الإسباني والإنجليزي والفرنسي، حيث تعرض جميع الأندية لـ «العثرات». وفي الدوري الألماني، لم يخسر بايرن ميونيخ إلى «الجولة 12» أي مباراة، بينما لم يسبق أن توج فريق ألماني باللقب بسجل نظيف من الخسائر في العقد الأخير.