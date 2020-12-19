«دوري 21»: صدارة اتحاد كلباء في امتحان «العنابي»

معتصم عبدالله (دبي)

تقف صدارة اتحاد كلباء لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي اقتنصها في الجولة الماضية، بالفوز على خورفكان 1-0، أمام أول اختبار، حينما يحل «النمور» ضيفاً على الوحدة، باستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، في ختام الجولة العاشرة، والتي تشهد أيضاً مواجهة العين «الوصيف» لضيفه النصر، وشباب الأهلي أمام الفجيرة باستاد مكتوم بن راشد. وتعزز الأفضلية الدفاعية لاتحاد كلباء الذي استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، ليكون أقوى دفاع بالتساوي العين، من حظوظه في مباراته القوية أمام الوحدة صاحب المركز الخامس حالياً، برصيد 15 نقطة، والراغب في البناء على سلسلة نتائجه الإيجابية، بالمحافظة على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 6 جولات، والتي ختمها بالتفوق على الجزيرة 3 - 1 في «الديربي» في الجولة الماضية.

وتصطدم رغبة العين في العودة إلى سكة الانتصارات، بعد التعثر بالتعادل السلبي أمام عجمان، في الجولة الماضية، بطموح ضيفه النصر الراغب بدوره في تحقيق الفوز الأول، تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه الكرواتي فيردو ميلين، بعد التعادل السلبي أيضاً في مباراة الجولة الماضية أمام الفجيرة، والتي تُعد الأول لـ «العميد» تحت قيادة مدربه الحالي والمدير الفني الأسبق لمنتخبي الشباب والناشئين.

وتتوقف حظوظ خورفكان في مغادرة المركز قبل الأخير، والذي يحتله برصيد 7 نقاط، على نتيجة مباراته أمام ضيفه عجمان صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط، في المقابل سيكون الفجيرة «ملك التعادلات» في 7 مباريات من أصل 9 بالدوري، في مواجهة صعبة أمام مضيفه شباب الأهلي الثالث برصيد 17 نقطة، والساعي للمنافسة على مقعد «الوصافة».