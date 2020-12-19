«النمور» و«العنابي».. التعادل الأول بـ «شباك نظيفة»

فيصل النقبي (كلباء)

فشل اتحاد كلباء والوحدة في هز الشباك خلال مباراة أمس الأول، بالجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها الأهداف عن المباريات التي شهدت تعادل الفريقين في الجولات الماضية، ويعتبر التعادل هو الثاني لـ «النمور» بعد الأول مع النصر 3-3 بالجولة الثامنة، بينما يعد الثالث لـ «العنابي» والأول خارج ملعبه، إذ سبق له التعادل مع شباب الأهلي 1-1 في الجولة الثالثة، وبالنتيجة نفسها مع الظفرة في الجولة السابعة.

ووضح تأثير غياب المهاجم بينيل مالابا عن «النمور» بسبب الإيقاف، لأن الفريق افتقد الحلول الهجومية، واستغلال الفرص، ولم تنجح خيارات المدرب خورخي دا سيلفا في التعويض.

وكشفت إحصاءات المباراة أفضلية اتحاد كلباء في الاستحواذ بنسبة 52 % مقابل 48% للوحدة، والتمريرات 360 مقابل 324.

ولم يقدم «أصحاب السعادة» المستوى المتوقع، رغم أنه صاحب المحاولة الأخطر عندما وقف القائم بالمرصاد لكرة المدافع جيانلوكا منيز.