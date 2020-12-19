بيدرو يشيد بتضحية «العائد بامبو»

معتصم عبدالله (دبي)

انتقلت اعتراضات الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر المستمرة على المنطقة الفنية، إلى غرفة المؤتمرات الصحفية، بعد خسارة فريقه أمام ضيفه العين 1 - 2، في قمة الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، أمس الأول.

وأبدى المدرب اعتراضه على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام بشأن «المغزى من التبديلات المتأخرة»، موضحاً أن القرار بشأن التغييرات شأن يخصه، وقال: «السؤال بشأن هذا الموضوع ليس صحيحاً؛ لأنني مدرب الفريق، وأنا من يتخذ القرار».

في المقابل، أثنى البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين الذي لم يتوان في التأكيد على أن فريقه كان محظوظاً بشكل خاص على المدافع محمد أحمد العائد لخوض أول مباراة في الموسم الحالي، بعد غيابه بداعي الإصابة، وقال: «واجهت قبل المباراة مشكلة غياب سعيد جمعة، في ظل رغبتي في إشراك بندر الأحبابي جناحاً، ولجأت إلى محمد أحمد الغائب منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وسألته عن إمكانية المشاركة، لتأتي الإجابة بصورة مباشرة بالتأكيد على قدرته خوض المباراة.

وأضاف: «اللاعب أظهر بسالة وتضحية في سبيل مصلحة الفريق، رغم عدم الجاهزية الكاملة، وهو يستحق الإشادة مع بقية زملائه على الأداء والروح القتالية أمام أحد أفضل فرق الدوري في الموسم»، وكان محمد أحمد «بامبو» مدافع العين خاض مباراته الأخيرة في «الجولة 19» للدوري، في الموسم الماضي، قبل غيابه عن انطلاقة الموسم الحالي بداعي الإصابة.

وحول المباراة بشكل عام، قال بيدرو: «ليس لدي مشكلة في القول إننا كنا محظوظين في بعض لحظات المباراة، ولكن بعيداً عن الحظ، فإن روح القتال والالتزام بخطة اللعب أمام أحد أقوى فرق الدوري منحنا الأفضلية، رغم النقص»، وأضاف: «كنا الفريق الأسوأ بالتعادل مع عجمان، وبالفوز الأخير نعتبر أفضل وأقوى فريق في العالم»، لافتاً إلى أن جماهير «الزعيم» تستحق إهداء نتيجة الفوز بعد معاناتها خلال الفترة الماضية، وأتمنى استعادة بقية اللاعبين في المباريات المقبلة، وننتظر يناير المقبل لإجراء تغييرات على الفريق.