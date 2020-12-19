مذكرة تعاون وتبادل خبرات بين اتحاد الجو جيتسو ونظيره الإسرائيلي

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الجو جيتسو، مذكرة تعاون مع نظيره الإسرائيلي تنص على التعاون لتطوير اللعبة في البلدين، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المشتركة لتمكين اللاعبين والمدربين والاداريين في الإمارات وإسرائيل عبر المسابقات والبرامج التدريبية.

جاء توقيع مذكرة التعاون على هامش فعاليات بطولة الاتحاد التي استضافتها جو جيتسو أرينا بأبوظبي أمس، بحضور عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وإيريز ألروي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وسميرة الرميثي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام، وإليشا بوبلنجر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي.

وتتضمن الاتفاقية التزام الطرفين بالعمل على تنمية وتطوير وتمكين هذه الرياضة في البلدين، وكل أنحاء العالم، وتبادل إقامة معسكرات التدريب المشتركة للمنتخبات الوطنية والرياضيين المحترفين، إلى جانب البطولات الخاصة التي ينظمها كلا البلدين. كما تنص الاتفاقية أيضاً على تبادل الخبرات الفنية وعقد ورش عمل للأطقم التحكيمية والإدارية.

وقال عبدالمنعم الهاشمي: «تأتي هذه الاتفاقية ترجمة حقيقية على أرض الواقع لمعاهدة السلام التي وقعت بين البلدين في سبتمبر الماضي، وتأكيد واضح على تعزيز الشراكة والتعاون بيننا في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي».

ويتابع: «إننا في الإمارات نفتخر بتجربتنا الناجحة في نشر وتطوير رياضة الجو جيتسو بالمدارس والأندية ومختلف مؤسسات الدولة والأكاديميات الخاصة، بما جعلها نموذجاً يحتذى به في آسيا والعالم. ونعتبرها ملكاً للجميع من أجل الاستفادة منها».

يضيف: «الاتحاد وبفضل الدعم الكريم من القيادة الرشيدة كان أكبر مطور في العالم لرياضة الجو جيتسو، ونحن منفتحون على التعاون مع كل دول العالم، بما يعزز مكانة تلك الرياضة المهمة، ويمكّن الشباب لممارستها، ومن المؤكد أن الاتحاد الإسرائيلي سوف يتم الترحيب به للمشاركة في البطولات التي نقوم بتنظيمها».

من جانبه، تحدث إيريز ألروي عن أهمية الاتفاقية في تعزيز شعبية الجو جيتسو في إسرائيل، حيث قال: «تمتلك الإمارات مكانةً هامة في مشهد رياضة الجو جيتسو، وتتيح لنا هذه الاتفاقية العمل مع عددٍ من أفضل الرياضيين والحكام والإداريين في العالم. وسيجني مجتمع الجو جيتسو الإسرائيلي فوائد كبيرة من هذا التعاون الهام، والذي سيعزز أيضاً الروابط بين الشعبين. ونتطلع إلى الاستفادة من معارف وخبرات مجتمع الجو جيتسو الإماراتي، والعمل معاً لتطوير هذه الرياضة المميزة».