البلوشي بطل الإمارات للألعاب الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أحرز حمدان البلوشي المركز الأول في «بطولة الإمارات فيفا 21 الإلكترونية» التي نظمتها جمعية الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واستمرت على مدار 5 أسابيع، وجاء صدارة البلوشي بعدما تغلب على أقوى المنافسين في البطولة.

ووجه المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية الشكر لمجلس دبي الرياضي وشركة «زمزم ديستربيوشن» راعية البطولة، و«ڤي سلاش» للرياضات الإلكترونية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح البطولة. وقال محمد البنّاء الرئيس التنفيذي لشركة «ڤي سلاش» رئيس اللجنة المنظمة: إن الحدث شهد مشاركة 175 لاعباً، كما أقيمت التصفيات الأولية عبر «الأونلاين»، والتي تأهل منها 8 لاعبين للدور ربع النهائي، وأقيمت الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب. من جانبه، قال الدكتور عبدالله الوحشي المدير التنفيذي للجمعية: «دعم هذه البطولات يأتي بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية رئيس مجلس إدارة الجمعية، إذ تساهم مثل هذه البطولات في توسيع قاعدة اللعبة على المستوى المحلي، وتتيح لنا الفرصة لاكتشاف المزيد من المواهب الشابة القادرة على تمثيل الدولة في البطولات الخارجية».

وأضاف: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات التي تدعم الرياضات الإلكترونية، وتساهم في الوقت ذاته في تعريف المجتمع بهذه الرياضة المستقبلية، والتي باتت محط أنظار الجميع حول العالم.