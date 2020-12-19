«الشارقة الرياضي» يطلق برنامج «إجازة الشتاء»

الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي فعاليات برنامج الأنشطة الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية لإجازة الشتاء في ألعاب السلة واليد والطائرة تستمر حتى 26 ديسمبر الجاري بمشاركة 325 لاعباً من أندية وطلاب مدارس إمارة الشارقة، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة ودعم خطط المجلس الاستراتيجية وتطوير المهارات ورفع مستويات التميز.

وتشرف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس على البرنامج الذي يشارك فيه اللاعبون في فئات الصغار والبراعم والأشبال، بمشاركة أندية الشارقة والمدام ومليحة والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، بجانب مشاركات لطلاب المدارس من قبل مجلس الشارقة للتعليم، حيث تقام الفعاليات وفق البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال استضافة الصالات الرياضية بمختلف الأندية للتدريبات والمباريات بين الفرق المشاركة.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن إقامة برنامج الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية والفردية خلال إجازة الشتاء مواصلة من المجلس في الاهتمام بهذه الفئة، وترجمة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتعزيز تقدم وتميز الرياضة بالإمارة.

وأضاف أن هذه البرامج تمثل قيمة جيدة وإضافية لجميع المشاركين، حيث تتيح الفرص لاكتشاف المواهب الجديدة وصقل مهاراتهم وإمكانياتهم وتشجيعهم على تقديم مستويات مميزة، حتى تتم الاستفادة منهم في الأندية وتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن البرنامج يقام حسب الإجراءات المعتمدة، مع الاهتمام بكل ما يساهم في نجاحه امتداداً لنجاح النسخة السابقة، حيث يبقى الهدف المشترك بين المجلس والأندية هو زيادة حصيلة اللاعبين الموهوبين الذين تفرزهم مثل هذه البرامج في مختلف الألعاب، ورعاية الأندية لهم لتقديم أفضل المستويات لتحقيق الإنجازات.