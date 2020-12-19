«ندى» تحلق بناموس الإيذاع

عبدالله عامر (أبوظبي)

كسبت «ندى» لأحمد خلفان محمد خصيبة الظاهري ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الإيذاع لمسافة 6 كلم على أرضية ميدان الوثبة، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره 9:09:07، وفي الشوط الثاني تصدرت «نجوم» لسعود علي عبدالله الحبسي مراحل السباق محققة المركز الأول وبزمن قدره 9:09:04، وفي الشوط الثالث كان الموعد مع «شاهين» لمحمد سلطان مرخان الكتبي محققاً ناموس الشوط وبزمن بلغ 9:11:0، وفي الشوط الرابع خطف «خطاف» لخالد فيصل بن شريم المري للمركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 9:10:6.

وجاءت نتائج بقية الفائزين في الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «جرعة» لمبارك محمد بن نصرة العامري وبزمن قدره 9:15:0، الشوط السادس «زاهية» لسلطان حمد عميرة السامري بزمن قدره 9:10:0، الشوط السابع «شاهين» لسعيد محمد رصاص المنصوري بتوقيت قدره 9:13:0، الشوط الثامن «السليماني» لسعيد محسن فلاح زايد الهاجري بتوقيت بلغ 9:05:1، الشوط التاسع «السبعة» لسالم أحمد محمد دري الفلاحي بتوقيت قدره 9:10:6، الشوط العاشر «إنذار» لمبارك سهيل غصنة بزمن قدره 9:11:3، الشوط 11 «الواصلة» لمحمد حمد صالح العامري بتوقيت بلغ 9:14:6، الشوط 12 «همة» لمردود محمد سالم العامري بتوقيت قدره 9:13:2، الشوط 13 «نوادر» لسالم خليقة ضبيب الشامسي بزمن قدره 9:13:9، الشوط 14 «بدراء» لمحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت بلغ 9:12:8، الشوط 15 «قسام» لسالم أحمد دري الفلاحي بزمن قدره 9:16:1، الشوط 16 «متعب» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بزمن قدره 9:09:3، الشوط 17 «الكاسبية» لمحمد حماد سالم الكتبي بزمن قدره 9:12:0، الشوط 18 «لمياء» لحمد سعيد مهنا المحرمي بزمن قدره 9:08:7، الشوط 19 «شاهين» لسيف حمد سالم بالأسود العامري بتوقيت قدره 9:14:00، الشوط 20 «متعب» لمبارك راشد محمد الخييلي بتوقيت قدره 9:13:8، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز نقدية قيمة.