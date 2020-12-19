دوري أقوياء اليد: شباب الأهلي يطيح النصر

رضا سليم (دبي)

أطاح فريق شباب الأهلي، النصر من على قمة جدول ترتيب دوري أقوياء اليد، بعد الفوز عليه 31-24 في صالة شباب الأهلي ضمن الجولة السادسة للمسابقة، انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-12، ليرفع الفرسان رصيده إلى 13 نقطة ويترك المركز الخامس ويتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، فيما تراجع العميد للمركز الثاني برصيد 14 نقطة.

في الوقت الذي تقدم فريق العين للقمة برصيد 15 نقطة بعدما فاز على فريق بني ياس بفارق هدف 24-23 في المباراة التي جرت بينهما بصالة السماوي وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 12-8، إلا أن العيناوية عادوا في الشوط الثاني وخطفوا المباراة في الثواني الأخيرة، ورفع بني ياس رصيد إلى 6 نقاط وظل في المركز الأخير.

وفي المباراة الثالثة نجح فريق مليحة في الفوز على الظفرة بنتيجة 34-24 وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 17-12 ليرفع مليحة رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، فيما رفع الظفرة رصيد إلى 8 نقاط وتقدم للمركز الثامن.