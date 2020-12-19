151 دراجاً في 5 فئات.. النصر وشباب الأهلي يتصدران سباق أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تصدر جابر المنصوري دراج النصر فئة الكبار وتبعه زميله محمد المنصوري، فيما جاء محمد المروي من شباب الأهلي ثالثاً، ضمن منافسات السباق الأول في موسم الدراجات الهوائية، لمسافة 100 كم في الفردي العام، من أمام منتجع بالما بيتش بأم القيوين، باتجاه فلج المعلا والعودة، وسط مشاركة كبيرة ومتميزة بلغت 151 دراجاً، مثلوا 5 فئات، هي الكبار بأندية الدولة المسجلين في جداول الاتحاد، وتحت 23 سنة بالأندية أيضاً، والهواة تحت 40 سنة مواطنين، والهواة فوق 40 سنة مواطنين، وفئة المقيمين.

وفي فئة تحت 23 سنة، جاء جاسم علي «شباب الأهلي» في المركز الأول، تبعه زميله محمد الصباغ، وجاء عبدالرحمن أحمد دراج نادي أبوظبي ثالثاً.

وفي فئة المقيمين، فاز عبدالله علي بالمركز الأول، ومن بعده جوهان وستيف جيمس، وفي فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة، تصدر المراكز الأولى ثلاثي «تريك إم 7»، وهم عامر الدهماني، وراشد البلوشي، وأحمد المري.

وفي فئة فوق 40 سنة مواطنين، حل الدراج زعل بن زعل من فريق ترك في المركز الأول، وتبعه عارف رأفت من فريق شرطة دبي، وعبدالغفار الخاجه. وقام منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في كل فئة، ورافقه خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام. شهد السباق قمة الإثارة والندية بين المشاركين الذين مثلوا أهم أندية الدولة، وأشهر نجوم فرق الهواة من الدراجين المواطنين والمقيمين، ولعبت خبرة المشاركين دوراً مهماً في المزيد من الإثارة والمنافسة، من أجل الفوز. ووجه بوعصيبة التهنئة لجميع المشاركين في السباق الأول للموسم الرسمي للاتحاد، مشيراً أن الدراجين الهواة «مواطنين ومقيمين»، أسهموا في إشعال المنافسة، ونجحوا في إنهاء السباق في زمن قياسي، كما شكر شرطة أم القيوين على كل الجهود التي أسهمت في نجاح الحدث.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد ثاني سباق الموسم الجمعة المقبل بمدينة كلباء بالشارقة لمسافة 86 كم.