«جوال» يحلق بكأس ولي عهد الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حلق الجواد «جوال» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية لمسافة 1200 متر البالغ جائزته 200 ألف درهم، مسجلاً 1:20:59 دقيقة.

وحققت خيول الوثبة بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة الفارس البنمي فرناندو جارا، الثنائية المستحقة في الحفل، حين نال «فانديم» جائزة الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب الياسمين، مسجلاً 2:24:13 دقيقة.

وتوج «تايلورز رو» لمصعب الريس، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش بطلاً لكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 2000 متر، للخيول المهجنة البالغ جائزته 200 ألف درهم، مسجلاً 2:09:02 دقيقة. شهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس شريف الحلواني، وتألف الحفل الذي أقيم أمس من 6 أشواط وبلغت جوائزه 560 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري.

وفاز «نجم الرواسي» بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، وحصدت «حربة» جائزة الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، فيما انتزع «وكيل ورسان» لقب الشوط الرابع مسافة 1700 متر.