«الإمارات» يتوج بكأس تشرشل للبولو

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات ايه ام» للفوز بكأس ونستون تشرشل للبولو بالفوز على فريق ذئاب دبي 7-6.5، في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس الأول بنادي الحبتور للبولو والفروسية.

خطف الإمارات الفوز في الثواني الأخيرة، بعدما أنهى الشوط الأول بتقدمه بثلاثية مقابل نصف نقطة «هانديكاب»، وفي الشوط الثاني نجح كل فريق في إحراز هدف واحد، وفي الشوط الثالث رفع فريق الإمارات رصيده إلى 6 أهداف مقابل هدفين ونصف لفريق الذئاب، ويشهد الشوط الرابع انتفاضة مفاجئة لفريق الذئاب، ويحرز أربعة أهداف متتالية ليتقدم لأول مرة بستة أهداف ونصف هدف، فيما توقف رصيد فريق الإمارات عند رصيد ستة أهداف، وفي اللحظات الأخيرة خطف بنيامين بانيلو نجم فريق «الإمارات ايه ام» هدف الترجيح والفوز، لينال فريقه كأس السير ونستون تشرشل 2020 للبولو.

عقب المباراة قام مارتن بديرسين رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» الراعي الرسمي للبطولة بتتويج فريق «الإمارات ايه ام» وفريق الذئاب وفريق الحبتور وفريق انكورا بنجاش، ونال جائزة أفضل لاعب بنيامين بانيلو لاعب «فريق الإمارات ايه ام»، وفاز فريق الحبتور على انكورا بنجاش بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف هدف.