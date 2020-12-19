«أوتمان» ينافس «مجيب» في تحدي أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يقود كل من «أوتومان» و«مجيب» المنافسة في سباق بطولة أبوظبي للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات (قوائم)، التي يستضيفها مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، ويتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول العربية، والمهجنة الأصيلة. وتضم قائمة المنافسين خيولاً قوية، مثل «شجاع مسقط»، و«آر بي ايفرجليدس» صاحب التصنيف الأعلى في الشوط، وسيكون مفاجأة الشوط ممثل الخيول العمانية «عاصف».

ويطمح كل من «ايه اف رمز» و«ويل باور» للفوز بسباق المبتدئة، في الشوط الافتتاحي على لقب اتحاد الفروسية لمسافة 2200 متر بمشاركة 12 خيلاً، وينافسهم «الثرا» صاحب التصنيف الأعلى، ويعود بعد غياب.

ويبرز كل من «ويسل» لإسطبلات العجبان و«سراب الغربية»، و«إكسبرس الريف»، في سباق المبتدئة في الشوط الثاني لمسافة الميل، على لقب جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

ويتطلع «ايه اف ممتاز» الفائز في خمسة سباقات، و«دوك دي فاوست» الفائز مرتين، و«اونوارد» الفائز أيضاً مرتين هنا بالمضمار لحصد لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 14 خيلاً. ويبرز «مجالس» و«نوف كيه بي»، في الشوط الخامس (تكافؤ) لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وينافسهم «دريم دي مونتجوي» صاحب المركز الثاني في أبوظبي، إلى جانب «دليل دو كارير»، و«المجاز». ويسعي «كاشاو» صاحب الأداء القوي في جبل علي، لإظهار جدارته في الفوز بالشوط السادس على لقب سباق المشرف للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل (تكافؤ)، ولكن هنالك خيول قوية مثل «بعلبك»، و«رايق»، و«شنغهاي سيتي». ويتصدر «الفلك» ترشيحات ختام الأمسية للخيول المهجنة لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويستقطب هذا الشوط 14 خيلاً، أبرزها «كينفر إيدج»، و«تشابه»، وسيكون خصماً قوياً «واي أوف ويزدوم» صاحب الانتصارات والأداء القوي في ميدان وأبوظبي.