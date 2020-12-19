3.8 مليون درهم حصاد مزاد عجمان للخيول

محمد حسن (عجمان)

حقق مزاد عجمان للخيل العربية الأصيلة الذي أقيم عصر أمس الأول بمربط عجمان نجاحاً كبيراً، وبلغت قيمة الخيول المباعة في المزاد 3 ملايين و823 ألف درهم.

وحقق المهر رقم 41 «كيه ايه كارم»، الذي ينحدر من الفحل «ع ج عزام» والفرس «اف اس كاين» أعلى سعر في المزاد وبلغ 310 آلاف درهم، وبلغ عدد الخيول المشاركة في المزاد 52 خيلاً تم بيع 51 منها.

كما حقق «شهوان الهواجر» مبلغ 240 ألف درهم، تلاه «وسيم الباهية» الذي تم بيعه بمبلغ 210 آلاف درهم، ثم «ع ج انوار» الذي حقق 200 ألف درهم، وحققت المهرة «البراقة 1» مبلغ 190 ألف درهم، فيما تم بيع «ع ج رميلة» و«ع ج أمنية» بمبلغ 180 ألف درهم لكل منهما.

وشهد المزاد عدد كبير من الملاك والمهتمين بخيول الجمال من الإمارات، وبلغ عدد الملاك المشترين من الإمارات 39، فيما بلغ عدد المشترين من خارج الإمارات 14 مالكاً.