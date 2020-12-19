بطولة أبوظبي المفتوحة لـ «تنس السيدات» 5 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد لاعبات التنس للمحترفات برنامج بطولاته للأسابيع السبعة الأولى من أجندة عام 2021، في ظل الحرص الكبير على استمرارية البطولات، وتعزيز مشاركة الرياضيين في كافة الفعاليات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وينطلق الموسم العالمي لاتحاد لاعبات التنس للمحترفات من العاصمة أبوظبي التي تحتضن للمرة الأولى بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات للمحترفات، خلال الفترة 5- 13 يناير 2021 في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي للترفيه.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا التعاون مع اتحاد لاعبات التنس للمحترفات وشركة أبوظبي للترفيه ومدينة زايد الرياضية لتنظيم بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات 2021، للمرة الأولى، في عاصمة الرياضة العالمية التي ترحب باستمرار بنجوم ونجمات الرياضة»، مؤكداً أن البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة فعاليات أبوظبي الرياضية، مبيناً أن مشاركة نخبة لاعبات التنس المحترفات في البطولة يؤكد المكانة العالمية المرموقة، التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في عالم صناعة الرياضة.

في المقابل تقام التصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا المفتوحة في دبي خلال الفترة 9 - 13 يناير، كما تقام بطولتان لمحترفات للتنس بشكل متزامن في ملبورن بارك خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير، بعد ذلك تقام بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2021 في الفترة من 8 إلى 21 فبراير، بمنافساتها (الفردي والزوجي والزوجي المختلط).