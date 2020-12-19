قمة دوري سلة السيدات نصراوية

علي معالي (دبي)

تصدر فريق النصر للسيدات قمة دوري السلة بعد الفوز المثير على نادي سيدات الشارقة بنتيجة 57 - 45، على صالة العميد في ختام مباريات الدور التمهيدي الأول بعد مواجهة شهدت تنافساً قوياً.

انتهى الربع الأول بالتعادل 10-10 ثم تقدم الشارقة بفارق نقطة في الربع الثاني(15 - 14) لينتهي الشوط الأول للشارقة، ويتغير الحال ويتقدم العميد في الربع الثالث 17 - 13، وفي الربع الرابع تعادلاً 16-16، ليحقق العميد انتصاراً مهماً، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط والشارقة إلى 5 نقاط. وفي مباراة ثانية تفوقت سيدات الوسطى على الشرقية 62 - 54، من ناحية أخرى حدد اتحاد السلة 25 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق منافسات الدور الثاني، وتستمر حتى منتصف يناير المقبل.