«السلطان».. ممنوع العودة

أنور إبراهيم (القاهرة)

تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي للإصابة مجدداً، بعد تعافيه من الإصابة السابقة التي أبعدته عن الملاعب ما يقرب من الشهر.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية أن «السلطان» انضم إلى التدريبات الجماعية أمس الأول، لتجهيزه للمشاركة في مباراة ساسولو اليوم، ضمن «الجولة 13» لـ«الكالشيو»، إلا أن الإصابة الجديدة ستحرمه من اللعب حتى مطلع العام القادم.

وأضافت المصادر أن الإصابة لم تكن في مكان الإصابة الأولى التي عانى منها في عضلات الفخذ الأيسر، وإنما هذه المرة في ربلة الساق اليسري، حيث أثبتت الفحوص الأولية وجود نزف دموي.

وأشارت إلى أن «إبرا» أصبح مهدداً بعدم المشاركة مع فريقه حتى مطلع عام 2021، ما يعني عدم مشاركته في مباراة اليوم ضد ساسولو، ثم لاتسيو 23 ديسمبر، وبينيفينتو 3 يناير، ويحدد الفحص الجديد الذي يجرى له خلال هذا الأسبوع، مدى إمكانية لحاقه بمباراة «الكلاسيكو» أمام يوفنتوس 6 يناير.

يذكر أن إبراهيموفيتش يتصدر حتى الآن ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورصيد كل منهما 10 أهداف، وقد تبعده الإصابة الجديدة عن مواصلة المنافسة على لقب الهداف.