«الملك جيمس».. مطاردة «القياسية 18»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يسعى لوس أنجلوس ليكرز، ونجمه ليبرون جيمس للحفاظ على لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، والفوز به للمرة الثامنة عشرة، للانفراد بقمة اللعبة والتفوق على بوسطن الذي يعادله بعدد الألقاب «17».

على بعد 71 يوماً فقط من لقبه السابع عشر، يلتقي ليكرز مع جاره كليبرز بعد غد في افتتاح الموسم الجديد 2020-2021، بعد موسم مرهق جسدياً شهد توقفاً دام أربعة أشهر ونصف الشهر جراء الأزمة الصحية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد، نفسياً بعد وفاة الأسطورة كوبي براينت، ومكافحة غير مسبوقة ضد العنصرية والتكيف مع البقاء في فقاعة أورلاندو الصحية.

ويُعدّ الموسم المنصرم الأطول في تاريخ دوري المحترفين، إذ استمر لسنة كاملة، مع أقصر فترة راحة بين الموسمين ما يشكل تحدياً غير مسبوق لليكرز ووصيفه ميامي هيت «فاز ليكرز في النهائي 4-2».

وسيكون «الملك» جيمس الذي سيبلغ في 30 ديسمبر الحالي عامه السادس والثلاثين أمام عدة اختبارات، حيث يخوض موسمه الثامن عشر في «أن بي ايه»، مع ضرورة المحافظة على مستواه للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» التي تنطلق في 22 مايو المقبل، وتختتم بعد شهرين، وفي أولمبياد طوكيو من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، كون الميدالية الذهبية تعد هدفاً آخر من أهدافه مع منتخب الولايات المتحدة.