«لجنة تقصٍّ» في أزمة «شباب الفراعنة»

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بدء إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس، وذلك في ظل الظروف التي عرقلت مشاركته في بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم، كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة تقصي حقائق.

وذكر الاتحاد المصري في بيان: بدأ الاتحاد اتخاذ إجراءات عودة بعثة منتخب الشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة، لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبياً من وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة ولاستكمال علاج المصابين من أعضائها بمرض «كوفيد-19» على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأبدى الاتحاد استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وأضاف الاتحاد: قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة منتخب الشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تضم اللجنة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، والدكتور علاء عبدالعزيز عن الناحية الفنية، والدكتور مصطفى عزام مقرراً للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي في الجولة الثانية بالبطولة واحتساب النتيجة والنقاط الثلاث لمصلحة تونس.

وقال الاتحاد المصري: لم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل كوكا.

وأضاف: تم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعباً من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعباً لخوض المباراة، في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعباً جاهزاً لخوض المباراة، وهي الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا.