الهلال يتفق مع الفرج على تجديد العقد

الرياض (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أمس، أن إدارة الهلال اتفقت مع اللاعب الدولي سلمان الفرج على تجديد عقده، ويتبقى فقط الاتفاق على الجوانب المالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الهلال اتفقت مع سلمان الفرج على تجديد العقد لمدة أربعة أعوام بدلاً من ثلاثة أعوام.

وأضافت أنه لم يجر التوصل بعد إلى اتفاق حول المقابل المالي.وينتهي عقد سلمان الفرج مع الهلال في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة الهلال، وقد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى النصر. وانتقل سلمان الفرج «31 عاماً» إلى الهلال تحت 23 عاماً في صيف 2004، ومنه إلى الفريق الأول في صيف عام 2008.