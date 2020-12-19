ملعب جديد باسم مارادونا

بوينوس ايرس (أ ف ب)

قررت السلطات الأرجنتينية إطلاق اسم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا على ملعب «أونيكو دي لا بلاتا»، الذي شهد الرحلة التدريبية الأخيرة للنجم الراحل، بحسب حاكم مقاطعة بوينوس أيرس.

أكد الحاكم أكسل كيسيلوف بحضور الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر: «قررنا إعادة تسمية الملعب بـ«دييغو أرماندو مارادونا»، فالنجم الراحل يستحق أن يحمل هذا الملعب الفريد اسمه.

بُني الملعب حديث التصميم في التسعينيات، وجرى افتتاحه في 2003، ويستضيف أربع مباريات ضمن بطولة كوبا أميركا في يوليو المقبل.