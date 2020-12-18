الرزوقي يستعرض سبل تطوير الكاراتيه الآسيوي

مسقط (وام)

بحث اللواء م ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، سبل تطوير رياضة الكاراتيه في آسيا مع الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي، بحضور انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد بينهما في العاصمة العمانية مسقط، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت من أجل اختيار المدينتين اللتين ستنظمان دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، ودورة الألعاب الآسيوية 2034.