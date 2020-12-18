هيبة «زعيم»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد «الزعيم» العيناوي، بعضاً من هيبته المفقودة، بتفوقه أمام مضيفه النصر 2-1، مساء أمس، على استاد آل مكتوم، في قمة ختام الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وأكد العين الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 تفوقه المستمر أمام «العميد»، بعدم الخسارة للمباراة الـ11 على التوالي، خلال 7 أعوام متتالية، منذ آخر خسارة موسم 2013- 2014، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس، مقابل 20 نقطة للنصر الثالث.

ولعب العين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23، بعد نيل بندر الأحبابي البطاقة الحمراء، إثر كرة مشتركة مع الحارس أحمد شمبيه، وهو الطرد الأول على لاعبي «الزعيم» في الموسم، قبل أن ينجح «القائد» محمد عبدالرحمن، في وضع فريقه في المقدمة، بتسجيل الهدف الأول، من هجمة مرتدة، بعدما ارتطمت كرته بالمدافع محمد عايض في الدقيقة 36.

واستثمر العين ركلة حرة في الشوط الثاني، نفذها «عجب»، وهيأها كايو ليسجل رافايل أنتونيو الهدف الثاني في الدقيقة 57، وأثمر الضغط النصراوي عن تسجيل هدف تقليص الفارق بـ «النيران الصديقة»، بعدما سجل المدافع شيوتاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70.

وفي المباراة الثانية، على استاد راشد بن سعيد، نجح خورفكان في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، بعدما تفوق على عجمان 2-1، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتقدم إلى المركز الحادي عشر، ليحقق أفضلية على الفجيرة بفارق نقطة، بعدما فاز الأخير على شباب الأهلي، فيما دخل عجمان مرحلة الخطر بالخسارة السابعة، ولم يحقق «البرتقالي» أي فوز منذ بداية الموسم، وتجمد رصيده عند 3 نقاط من 3 تعادلات.

وكان رامون لوبيز «كلمة السر» في فوز «النسور» بعدما سجل هدفين في الشوط الأول، وهي الثنائية الثانية للاعب، بعدما سجلها للمرة الأولى في مرمى حتا، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، فيما قلص الفارق أبوبكر تراولي من ركلة جزاء، والتي لم تشفع لأصحاب الأرض لإدراك التعادل.

وحسم التعادل السلبي مواجهة اتحاد كلباء أمام ضيفه الوحدة، ليتراجع ترتيب «النمور» إلى المركز السادس، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، مقابل 15 نقطة لـ «العنابي» الثامن.

واحتفل الفجيرة بالفوز الثاني في الدوري بتغلبه على ضيفه شباب الأهلي 3-2، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في الوقت الذي تكبد فيه «الفرسان»الخسارة الثانية، والأولى تحت قيادة مدربه «العائد» مهدي علي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.