شالكه يبحث عن «طوق النجاة» مع «الأسطورة»

برلين (أ ف ب)

أقال شالكه صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني، مدربه مانويل باوم بعد 79 يوماً فقط، على تعيينه في منصبه، وعين بدلاً منه الهولندي يوب ستيفنس.

وسيكون ستيفنس الذي يخوض تجربته الرابعة مدرباً لشالكه، ثالث مدرب يشرف على تدريب نادي منطقة الرور الصناعية، منذ مطلع الموسم الحالي، عقب مرور 12 مرحلة، بعد دافيد فاجنر ثم باوم الذي خسر الفريق المباريات العشر الأخيرة بإشرافه وآخرها ضد فرايبورج صفر-2 يوم الأربعاء الماضي. ولم يفز شالكه في آخر 28 مباراة على التوالي في الدوري المحلي، واقترب من الرقم القياسي السلبي في تاريخ دوري «البوندسليجا» الذي انطلق عام 1963، والموجود بحوزة تاسمانيا برلين موسم 1965-66 «31 مباراة من دون فوز».

ويعود آخر فوز لشالكه في الدوري إلى يناير من العام الحالي.

ويعتبر ستيفنس أسطورة في نادي شالكه بعد أن قاده إلى إحراز كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997 بفوزه على الإنتر الإيطالي بركلات الترجيح.