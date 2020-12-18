شغب وضرب في الدوري السوري

دمشق (أ ف ب)

فرضت أحداث الشغب نفسها، والاعتداء على الحكم، في مباراة جبلة وضيفه تشرين «1-3» أمس، في جبلة، ضمن افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة سوريا لكرة القدم.

وتابع المباراة أكثر من 10 آلاف متفرج وافتتحها جبلة بأداء حماسي أثمر عن هدف السبق عبر هدافه محمود البحر، قبل أن تتوقف في الدقيقة 24، والكرة في منتصف الملعب، عندما أشار الحكم المساعد عقبة حويج إلى وجود خطأ على مدافع جبلة حمزة الكردي، الذي ضرب لاعب تشرين علاء الدالي، بدون كرة داخل منطقة الجزاء، ليعلن الحكم الرئيسي، بعد التشاور مع الحكم المساعد عن احتساب ركلة جزاء، مع بطاقة حمراء للكردي، وسط اعتراضات من لاعبي جبلة وإدارييه.

وقام أحد الإداريين بضرب الحكم حويج، ورمى جمهور المضيف الحجارة على أرض الملعب، وتوقفت المباراة 20 دقيقة، قبل أن تستأنف بتنفيذ ركلة الجزاء لتشرين التي سددها ورد السلامة وتصدى لها حارس جبلة أحمد الشيخ.