تحت رعاية حمدان بن زايد.. «أريلة 60» يبحر في مياه أبوظبي اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اليوم سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ويشهد السباق إقبالاً كبيراً على المشاركة بعد تسجيل 90 محملاً شراعياً في المنافسات التي ستقام لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

وتأتي المشاركة الكبيرة كون الحدث هو الأول لهذه الفئة بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي جعل الجميع يحرص على التواجد في سباق هذه الفئة التي تعد أهم وأكبر فئات الشراع البحري التراثي.

خصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية قيمة للفائزين وكذلك المشاركين في المنافسات تصل إلى ثلاثة ملايين درهم وثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك لتحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي البحري الكبير.

وتتخذ اللجنة المنظمة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفشي فيروس كورونا أهمها الا تقل المسافة بين كل محمل والآخر عن عشرين متراً، فضلاً على ضرورة تسليم نتائج فحوص فيروس كورونا قبل الحدث بثلاثة أيام، فيما خضعت المحامل المشاركة لفحص فني للتأكد من سلامة المواصفات والقياسات الفنية لكل محمل.

من جانبه أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته بعودة سباقات فئة 60 قدماً بسباق أريلة، مؤكداً أنها عودة رائعة لاسيما وأن هذه الفئة هي الأكبر والأضخم بين سباقات المحامل الشراعية وسبق وأن توقفت بسبب فيروس كورونا حالها حال السباقات الأخرى، وأكد أن الإقبال الكبير على المشاركة خير دليل على أهمية هذه الفئة.

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم سموه الدائم لمختلف السباقات التي ينظمها النادي مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة أي حدث وتعطيه زخماً كبيراً، وفيما يخص الجوائز أوضح أن النادي رصد ثلاثة ملايين وثلاث سيارات من أجل تحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل البحري التراثي الكبير.