درع سيدات اليد بين النصر والجزيرة في «الفاصلة»

رضا سليم (دبي)

تستضيف صالة العين في الثالثة من عصر اليوم المباراة الفاصلة على درع دوري سيدات اليد لموسم 2019-2020، بين الجزيرة والنصر، لتحديد بطل الدوري للموسم الماضي، بعدما نجح العميد في الفوز على فخر أبوظبي في المباراة الأخيرة بالدوري ليتساوى الفريقان في النقاط برصيد 11 نقطة وكان الجزيرة يحتاج للفوز أو التعادل، بينما النصر لديه فرصة واحدة لإحالة الدرع إلى المباراة الفاصلة، وهو ما نجح فيه بالفوز بالمباراة 29-22، وإعادة الدرع إلى الملعب مجددا.

في الوقت نفسه يشهد دوري أقوياء اليد مباراتين تجمع الأولى بين الوحدة والوصل بصالة الوحدة، فيما يستضيف الشارقة منافسه دبا الحصن في ختام الجولة السادسة.

من ناحية أخرى، بدأ منتخبنا الوطني للناشئين معسكراً تدريبياً بنادي دبا الحصن يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري ضمن برنامج الاستعداد للبطولة الآسيوية التاسعة التي تستضيفها كازخستان، خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس 2021 والمؤهلة لكأس العالم في اليونان، ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر عدداً من المباريات الودية مع فئة الشباب بأندية الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل.

واختار الجهاز الفني بقيادة قاسم عاشور 20 لاعبا منهم 8 لاعبين من الشارقة هم عبدول علي وعمر محمد ومحمد خليل وسعود وليد وسعيد خلفان وهزاع مبارك وسيف البردان وخالد خليل و5 لاعبين من شباب الأهلي هم طارق محكوم وسالم المهيري وجمعة خميس وعبد العزيز جاسم وغانم عمر الزبير ولاعبان من بني ياس هما مجاهد المنصوري، وهزاع صالح عامر ومن الجزيرة جمعة الزعابي، وسلطان زايد ومن النصر حمد مختار وحمد محمد حسن وعبد العزيز غلوم.