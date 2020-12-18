4 مباريات في «تاسعة» السلة اليوم

علي معالي (دبي)

تقام مساء اليوم 4 مباريات في بطولة الدوري العام لكرة السلة «رجال»، مناصفة بين المجموعتين الأولى والثانية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي للبطولة، حيث يلتقي النصر مع شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى، فيما يستضيف البطائح فريق الشارقة، وفي المجموعة الثانية يحمل لقاء الوحدة والظفرة الذي يقام على صالة الجزيرة عنوان القبض على صدارة المجموعة، ويسدل الستار بلقاء بني ياس وضيفه الجزيرة.

وينشد شباب الأهلي العودة إلى دائرة الانتصارات، عقب خسارته الجولة الأخيرة أمام الوصل «87-90»، خاصة وأن «فرسان دبي» يطمحون إلى الحفاظ على صدارة فرق المجموعة الأولى والوصول إلى النقطة 13، فيما يبحث النصر رابع المجموعة برصيد 9 نقاط عن رد اعتبار خساراته ذهاباً نوفمبر الماضي «96-91»، وأحياء آماله في المنافسة على المركز الثالث المؤهل بشكل تقائي إلى ربع النهائي، وتجنب خوض دورٍ تكميلي يتحدد من خلاله هوية الفريق الرابع المكمل لأضلاع دور الثمانية.

وفي ديربي الإمارة الباسمة، يسعى حامل اللقب الشارقة الحفاظ على سلسلة انتصاراته في مرحلة إياب التمهيدي، والوصول إلى النقطة 12، إلا أن مهمة «الملك» تصطدم بطموحات مشرعة للبطائح ثالث الترتيب برصيد 10 نقاط في خطف نقطتي المباراة ورد اعتبار الخسارة ذهاباً بنتيجة «78-88».

وفي لقاء قمة المجموعة الثانية، يدرك الوحدة الذي يخوض مباراته الأخيرة في التمهيدي، أهمية تكرار الفوز ذهاباً على الظفرة «98-95»، والتي ستضمن للعنابي إنهاء الدور بالمركز الأول، والارتقاء إلى النقطة 15، إلا أن مهمته تبدو صعبة في ظل رغبة قوية للظفرة الوصيف برصيد 11 نقطة، في تحقيق فوزٍ بفارق أكثر من ثلاثة نقاط، واعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الوحدة، والمشروطة طبعاً بفوز الظفرة الثلاثاء المقبل على بني ياس في الجولة الختامية للدور التمهيدي.

ويبحث بني ياس (9 نقاط) والجزيرة (8 نقاط) عن تحقيق فوزٍ يضمن لصاحبه اقتناص المركز الثالث في مجموعته الثانية المؤهل بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً انتهى لصالح بني ياس «73-60».