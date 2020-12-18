«طوفان 21» يجتاح قمة الشراعية

دبي (الاتحاد)

خطف طاقم القارب طوفان 21 لمالكه أحمد المرزوقي بقيادة النوخذة الشاب زايد سلطان الظاهري الأضواء في سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الذي أقيم أمس الأول في شواطئ جميرا، بمشاركة 20 قارباً تنافسوا على المراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين لمسافة 5 أميال بحرية.

ونجح القارب طوفان 21 في اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد إذ استطاع أن يفوز بالسباق وتصدر فئة الناشئين، وتمكن بطل الجولة الافتتاحية القارب إقلاع 118 لمالكه سيف ابراهيم المرزوقي بقيادة النوخذة أحمد يونس الحمادي من الحصول على المركز الثاني، وتوالى بعد ذلك وصول القوارب المشاركة، حيث أنهى القارب الصاروخ 45 لمالكه إبراهيم سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله المرزوقي السباق في المركز الثالث، بينما احتل القارب زلزال 87 لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي المركز الرابع.