تحدي 100 كلم يدشن موسم الدراجات

دبي (الاتحاد)

ينطلق الموسم المحلي الرسمي لاتحاد الدراجات اليوم بسباق الفردي العام لمسافة 100 كم في الثامنة صباحاً من أمام منتجع «بالما بيتش» في أم القيوين، باتجاه شارع الاتحاد، مروراً بجسر الاتحاد في اتجاه فلج المعلا ودوار الخيول، والعودة من جديد إلى حيث انطلق السباق أمام منتجع بالما بيتش، حيث موقع تكريم أبطال السباق.

يشارك في السباق 151 دراجاً يمثلون 5 فئات، هي فئة الكبار الذين يمثلون الأندية المحلية، واللاعبين تحت 23 سنة في الأندية، وفئة الهواة المواطنين فوق 40 سنة، وفئة الهواة المواطنين اقل من 40 سنة، وفئة المقيمين.

من جانب آخر، ينظم الاتحاد ثاني السباقات المعتمدة الجمعة المقبل بمدينة كلباء لمسافة 86 كم لفئات الأندية، والهواة المواطنين والمقيمين.

وبمناسبة انطلاق الموسم المحلي حرص منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد على توجيه التهنئة لكل عناصر اللعبة من دراجين ومدربين وإداريين وحكام، متمنياً التوفيق للجميع، وأن يحقق الموسم أهدافه، بما يليق بطموحات الأندية، وبما يتناسب مع آمال وطموحات الرياضة الإماراتية بشكل عام.

ووعد بتقديم كل ما هو متاح ومطلوب لنجاح فعاليات الموسم، بما يتضمنه من سباقات وبطولات منوعة تناسب الجميع، مشيراً أن فئة الهواة من مواطنين ومقيمين سيكون لها مردود إيجابي كونها ستشعل المنافسات، وستساهم في مزيد من كسب الخبرة لأبنائنا الدراجين أعضاء المنتخبات الوطنية.