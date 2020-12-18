بطولة الاتحاد للجو جيتسو تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة الاتحاد للجو جيتسو في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة مجموعة واسعة من لاعبي الأندية والمنتخب الوطني، وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، وتشكل البطولة المحطة الأخيرة في ظل التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم القادم.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة يؤكد حرص الأندية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة، منوهاً بدورها الرائد في المساهمة بتحقيق رؤية الاتحاد حول الارتقاء باللعبة، وإيجاد بيئة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، واختيار أفضل اللاعبين للمنتخبات الوطنية في المستقبل.

وأشاد بالتفاؤل الكبير والأجواء الإيجابية التي تهيمن على أوساط اللاعبين والمدربين، والحماس البالغ للعودة إلى بساط النزال ومنصات التتويج، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون من أكثر المواسم تطوراً وابتكاراً.

وأكد أحمد الجنيبي إداري فريق أكاديمية نادي الوحدة: «إن البطولة جاءت في الوقت المناسب، ونحن نعتبرها مثالية لتأهيل اللاعبين لما هو قادم، وبالأخص بطولتا كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة بالنسبة للرجال، وبطولة «أم الإمارات» للسيدات مع العلم أنهن سيشاركن أيضاً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يمثل أحد مفاجآت الموسم القادم».

وأضاف: «الوحدة يشارك في البطولة بنحو 50 إلى 60 لاعباً، يتطلعون إلى المنافسة حتى النهاية وأبرز ما يميز البطولة هو إقامتها بنظام الوزن المفتوح ما يتيح تسليط الضوء بشكل كبير على المواهب الصاعدة».

وقال خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف الألعاب الفردية إن النادي يشارك بقوة في هذه البطولة، سيما أنها بمثابة تحضير بدني ونفسي متكامل للاعبيه للقادم من الاستحقاقات والمنافسات. وأكد أن نادي العين يهدف في الموسم الجديد إلى ترسيخ تفوقه كما هو الحال خلال المواسم الماضية.

ويشارك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بفريق من 40 لاعباً ولاعبة بشعار استقبال العام 2021 بنجاحات إضافية، ووصف خالد الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف رياضة الجو جيتسو بطولة الاتحاد بالبطولة المهمة وبالفرصة الثمينة للاعبي النادي لتقديم مردود فني مميز خصوصاً أنها أول بطولة يشارك بها لاعبو النادي منذ تعليق الأنشطة، مؤكداً أن الهدف من المشاركة هو المنافسة والمساهمة بأن تظهر البطولة بشكل فني مميز يتناسب وتطلعات اللاعبين لأن يكونوا موجودين في المراكز المتقدمة.

وتقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الشباب دون 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. ويتعين على جميع اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولة تقديم نتيجة فحص المسحة الأنفية بما لا يتعدى تاريخه 48 ساعة قبل انطلاق البطولة، وذلك في إطار التزام الاتحاد التام بالبروتوكول الصحي المعتمد، والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تضمن صحة وسلامة الجميع.