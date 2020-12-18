كأس ولي عهد الشارقة يجتذب نخبة الخيول العربية

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مضمار الشارقة، عصر اليوم، كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ضمن حفل سباقه الرابع الذي يتألف من (6) أشواط، وبجوائز مالية تبلغ (560) ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري.

ويجتذب سباق سمو ولي عهد الشارقة لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 200 ألف درهم، (13) من نخبة الخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي، يتصدرها «اس عجيب» الذي حقق الوصافة في العام الماضي، و«جوال»، و«شرف الريف» و«مقدام».

ويبحث «نيتيف ابيل» عن كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة البالغ جائزته 200 ألف درهم، وينافسه بقوة كل من «جالفنايز» و«ميلرز هاوس».

ويطمح «ميقات» لاصطياد لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، وينافسه «مهيمن»، و«حجيج»، ويتصدر «مجاور» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، وينافسه «طراحة» و«فانديم»، فيما تتنافس «بذوة أثانيه ورسان» و«غادة ورسان» و«العجايب» في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر. وفي رابع أشواط الأمسية المخصص لخيول الإنتاج المحلي، يتنافس 16 خيلاً لمسافة 1700 متر، أبرزها «ايه اف محنك»، وينافسه زميله في الإسطبل «ايه اف مصنف»، بالإضافة إلى «أشطر» و«مخرج».