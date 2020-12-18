158 خيلاً في كرنفال كأس دبي العالمي

محمد حسن (دبي)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل قائمة الخيول المشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي 2021، الذي يحتضنه مضمار ميدان على مدار 10 أسابيع، ويتضمن 6 أمسيات متتالية أيام الخميس، بدءاً من 21 يناير إلى 25 فبراير المقبلين، قبل أن يبلغ الحدث ذروته في أمسية سوبر ساترداي 6 مارس، والذي يعتبر بمثابة نسخة تحضيرية لكأس دبي العالمي، السباق الأغنى في العالم، الذي تصل مجموع جوائزه المالية إلى 35 مليون دولار أميركي.

وتتضمن قائمة الخيول التي تم قبولها للمشاركة 158 خيلاً، تحت إشراف 63 مدرباً من 14 دولة هي دولة الإمارات، بريطانيا، إيرلندا، سلطنة عمان، السويد، الولايات المتحدة الأميركية، جنوب إفريقيا، مملكة البحرين، الدنمارك، كوريا الجنوبية، اليابان، إسبانيا، فرنسا، والنرويج.

ويشتمل الكرنفال على 42 سباقاً للخيول المهجنة و3 سباقات للفئات مخصصة للخيول العربية الأصيلة، ويبرز من الخيول المشاركة النجم «أوكستد» الفائز بلقب كوين آن للفئة الأولى بمهرجان رويال اسكوت، والجواد «سمسر» بطل جائزة البحرين الدولية للفئة الأولى، بجانب «برينس اوف آران» صاحب المركز الثالث في ملبورن كب هذا الموسم، و«سيرتين لاد» الفائز بلقب بمضمار يورك البريطاني وبطل زعبيل تيرف 2020.