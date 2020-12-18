«شامخة» تتصدر اللقايا المحليات

عبدالله عامر (أبوظبي)

انتزعت «شامخة» لعتيق مطر حسن القبيسي ناموس الشوط الأول لفئة اللقايا التي استضافها ميدان الوثبة صباح أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لموسم سباقات الهجن 2020، وقطعت مسافة 5 كلم في شوط المحليات بزمن قدره 7:31:6، وفي الشوط الثاني الخاص بالمهجنات كان الموعد مع «النهضة» لمبارك جمعه مغير الخييلي التي أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:32:7، وفي الشوط الثالث «الجعدان المحليات» انتصر «عجيب» لعتيق مطر حسن القبيسي محرزاً المركز الأول بزمن بلغ 7:35:7، وأهدى «مرموق» مالكه محمد سعيد محمد العامري ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 7:27:7.

وجاءت نتائج بقية الفائزين كالتالي: الشوط الخامس «قمرية» لمحمد سعيد محمد العامري بزمن قدره 7:36:5، الشوط السادس «ظن» لخليفة عبدالله ساعد الحميري بزمن قدره 7:30:2، الشوط السابع «معتاد» لسالم راشد بالحياله الكتبي بتوقيت قدره 7:29:5، الشوط الثامن «ولوال» لمبارك سعيد محمد الخييلي بتوقيت قدره 7:28:2، الشوط التاسع «الزود» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي بتوقيت بلغ 7:35:5، الشوط العاشر «مرارة» لراشد حمد مطر بن عميرة الشامسي بتوقيت بلغ 7:29:7، الشوط 11 «حضيرة» لسالم سعيد محمد الخييلي 7:34:7، الشوط 12 «الذيب» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي بزمن بلغ 7:28:3، الشوط 13 «مرضي» لمحمد حمود الصغير الجنيبي بتوقيت قدره 7:27:7، الشوط 14 «نجلا» لحميد مبارك مسلم المنصوري بزمن قدره 7:24:7، الشوط 15 «أريام» لمحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 7:28:5، الشوط 16 «المايدية» لسعيد محمد مبارك الخييلي بتوقيت قدره 7:27:3، الشوط 17 «الجزيرة» لمحمد سويد قشمان الخييلي بزمن قدره 7:33:4، الشوط 18 «ظبيان» لسالم حمد كردوس العامري بزمن قدره 7:34:4، الشوط 19 «مبلش» لسالم هلال مبارك العفاري بتوقيت قدره 7:30:1، الشوط 20 «شواهين» لحمد عبيد محمد الراشدي بزمن قدره 7:30:1، الشوط 21 «وصال» لمبارك سعد ضحيه العامري بزمن بلغ 7:30:5، الشوط 22 «حشيم» لعبدالله سعيد بطي الدرعي بزمن قدره 7:25:1، الشوط 23 «مذخور» لمحمد سهيل وديمة العامري بزمن قدره 7:25:3، الشوط 25 «قطنة» لراشد محمد سعيد مروشد بتوقيت قدره 7:28:4، الشوط 26 «الوثبة» لخالد سعيد بروك الحميري بتوقيت قدره 7:35:2، الشوط 27 «مجد» لسعود عبدالله جروان الشامسي بزمن بلغ 7:45:4.