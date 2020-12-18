«ذا جريت كوليكشن» بطل «كريك مايل» في ميدان

دبي (الاتحاد)

لم يخيب «ذا جريت كوليكشن» لزاور سيكركوف، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك كوسجريف الآمال في سباق دبي كريك مايل «قوائم» الذي أقيم أمس بمضمار ميدان، حين تغلب على خصومه الأكثر إنجازًا بفارق 2.25 طول.

وتمكن البطل المنحدر من قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن قدره 1:36:75 دقيقة، مانحاً مدربه واتسون الثلاثية «هاتريك».

ونجح «فرنش دود» لبيرلي للسباقات، بإشراف هلال العلوي وقيادة بات كوسجريف في كسب تحدي سباق مجاني للخيول العربية للفئة الثانية لمسافة 1900 متر، مسجلاً 2:08:79 دقيقة.

وتفوق «مناسك» لإسطبلات الراشد بإشراف دوج واتسون وقيادة دين اونيل ليفوز بفارق 6.75 طول عن منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، ومسجلاً 1:27:77 دقيقة.

ونال «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي وقيادة ساندرو بايفا لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر في زمن وقدره 1:39:54 دقيقة، وأكد «مقدام» لمصعب مامون المكي، بإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت جدارته في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر الماراثونية، مسجلاً 2:19:01 دقيقة.

وانتزع «سناد ليبيا» لبي اند اتش، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن لقب الشوط السادس لمسافة 1900 متر، ومسجلاً 1:59:05 دقيقة، واختتم «مدخل» لفوزي ناس وقيادة ادري دو فريز الفوز في الشوط السابع لمسافة 1400 متر مسجلاً 1:23:78 دقيقة.