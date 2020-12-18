«مهيب» يفرض سيطرته في «جميرا» وفرنش يصل المحطة «300»

دبي (الاتحاد)

اكتسح «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، منافسيه في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، ضمن السباق الخامس لمضمار جبل علي الذي أقيم أمس، وفرض «مهيب» سيطرته في السباق البالغ طوله 1200 متر، مسجلاً 1:13:19 دقيقة، شارك 66 خيلاً مهجنة أصيلة في الأشواط الستة التي تألف منها سباق «جميرا»، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية 448 ألف درهم برعاية طيران الإمارات.

شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم مدير مبيعات طيران الإمارات، فيما حقق ثنائية مصبح المهيري وفارسه انطونيو فريزو.

ووصل الفارس رويستون فرنش إلى المحطة رقم 300 في سجل انتصاراته حين قاد الجواد «هونوربل جستس» لفايز التركماني، للفوز في تحدي الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:14:16 دقيقة.

وأكد الجواد «ضحوي» لعبد المجيد الكوت، حسن ترشيح في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، وسجل البطل 1:13:28 دقيقة، فيما فاز «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، ومسجلاً 1:12:69 دقيقة.

وتوج «دارك اوف نايت» لناصر عسكر، بطلاً للشوط الخامس للخيول في عمر ثلاث سنوات «مبتدئة» لمسافة الميل، ومسجلاً 1:40:03 دقيقة، وكان مسك الختام المهرة «هابا» لمالكها علي العنيزي التي توجت جهودها بالفوز بالشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر، مسجلة 1:40:00 دقيقة.