التعادل «سيد الموقف» بين «النمور» و«العنابي»

فيصل النقبي (كلباء)

سيطر التعادل السلبي على أجواء لقاء اتحاد كلباء والوحدة، مساء أمس، في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، والمواجهة الـ 12 بين الفريقين بالبطولة، والتي جاءت متكافئة، غابت خلالها الأهداف، رغم المحاولات الهجومية المتبادلة خلال الشوطين، وبحث «النمور» عن الفوز على «العنابي»، على أمل تكرار «مشهد» التفوق الأخير منذ 9 مواسم، لكن من دون فائدة، ليرفع اتحاد كلباء رصيده إلى 17 نقطة، والوحدة إلى 15 نقطة.

لم يشهد الشوط الأول محاولات حقيقية من الفريقين، للوصول إلى الشباك، وجاءت التسديدات من اجتهادات فردية للاعبين طحنون الزعابي، وعبدالله أنور، من جانب الوحدة، وأندرسون كارفالاهو، وأحمد عامر في اتحاد كلباء، بجانب الهجمات المنظمة التي لم يكتب لها النجاح، كما أن «النمور» عانى من التأثير الواضح لغياب هدافه بينيل مالابا عن تشكيلة المدرب خورخي دا سيلفا بسبب الإيقاف، الأمر الذي أدى إلى تضاؤل خطورة التمريرات العرضية من «الثنائي» جونيور ومارياني أمام المرمى.

وبدأ الوحدة الشوط الثاني بروح جديدة، بفضل الحيوية التي منحها القائد إسماعيل مطر، الذي دفع به المدرب فوك رازوفيتش، لتعديل وضع «أصحاب السعادة، والبحث عن الوصول إلى المرمى، إلا أن الصورة لم تتغير بسرعة في الملعب رغم أن جيانلوكا منيز، أتيحت له فرصة ذهبية لكسر حالة التعادل السلبي، عندما أطلق تسديدة «خادعة»، كادت تستقر في الشباك، بعدما تخطت الحارس جمال عبدالله، إلا أن القائم وقف لها بالمرصاد، لتضيع عن الوحدة أخطر محاولة في المباراة، قبل 15 دقيقة من النهاية.

ورغم أن الدقائق الأخيرة شهدت نشاطاً من الفريقين، ولكن الهجمات افتقدت «اللمسة» لترجمتها إلى أهداف، كما أن التسديد غير الدقيق أو المحكم أسهم في بقاء النتيجة «صفرية»، ويخرج كل فريق بـ «نقطة».



داسيلفا: نستحق أكثر من النقطة

شدد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أن فريقه، رغم غياب عدد من أبرز لاعبيه، قدم مباراة رائعة أمام منافس جيد مثل الوحدة، لافتاً إلى أن «النمور» كان الطرف الأفضل، ويستحق ما هو أكثر من «نقطة وحيدة» خرج بها من اللقاء.

وأضاف أن اتحاد كلباء حافظ على الأداء الفني والنتائج الإيجابية، بعد الوصول إلى «النقطة 17»، مشيراً إلى أن الفريق تأثر بغياب الهداف مالابا، لكنه سيكون قادراً على أن يقدم مستويات أفضل في المباريات القادمة.

وأشار داسيلفا إلى أنه يستعد بطريقة جيدة للمباراة المقبلة في دوري الخليج العربي، لأنه يطمح للوصول إلى «النقطة 20».



رازوفيتش: افتقدنا اللمسة

أشار الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، إلى أن الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، أثرت على أداء «العنابي» أمام اتحاد كلباء، رغم أنه حاول العودة بالنقاط الثلاث.

وكشف أن «أصحاب السعادة»، افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة للتسجيل، مشيراً إلى أن الوحدة ما زال يحتاج إلى تحسين الأداء والنتائج، بعد التذبذب في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه كان يطمح إلى العودة بالنقاط الكاملة، خاصة أن المباراة جاءت مفتوحة، وكان الفريق يطمح إلى حصد النقاط كلها.

وأضاف: دفعنا بالعديد من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى الخبرة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء.