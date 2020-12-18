«أبوناموس».. التألق مستمر مع «السماوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل أحمد شحدة «أبوناموس» مهاجم بني ياس رحلة تألقه، عندما فرض أسمه على نجومية مباراة فريقه أمام ضيفه الشارقة، بتسجيله الهدف الوحيد، من مجهود فردي رائع، ليكون «بطل» الحاق الخسارة الأولى بـ «الملك» حامل اللقب، وأيضاً المثال الأبرز حالياً على نجاح فئة «مواليد الدولة» من بين 408 لاعبين مقيدين في اتحاد الكرة.

ولا يبدو تألق أبوناموس بالمستغرب، عطفاً على مهاراته وقوته البدنية، والتي ساعدته في تسجيل 4 أهداف لـ «السماوي» في الموسم الحالي، من بينهما هدفان قاد بهما فريقه لتخطي العروبة في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، وهدفين في الدوري أمام خورفكان 5-0، والشارقة 1-0 بعد دخوله بديلاً في المباراتين.

واقترب «أبوناموس» من حاجز الـ100 هدف في مشواره مع فرق المراحل السنية لبني ياس، وصولاً إلى الفريق الأول، حيث يخوض موسمه السادس على التوالي، بعدما سجل 87 هدفاً، من بينها 26 هدفاً في مسابقات المحترفين، ويعد التتويج بلقب هداف دوري تحت 21 عاماً موسم 2018- 2019، الأبرز في سجل إنجازاته الشخصية برصيد 18 هدفاً.

بعيداً عن تألق «أبوناموس»، يعود نجاح «السماوي» في حصد النقاط الثلاث، إلى أسباب عدة أخرى، أهمها أنه واجه الشارقة بأسلوبه نفسه، حيث تكتل دفاعياً، واعتمد على المرتدات، مثلما فعل «أبناء العنبري» في مباريات كثيرة سابقة أبرزها الجزيرة.

وتعلم الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس الدرس جيداً، حيث أيقن أن فتح الخطوط، واللعب بخطة هجومية، لا يصلح مع الأندية الكبرى، حيث سبق وأن لعب بخطوط مفتوحة، وهاجم أمام الجزيرة، ليخسر بـ «الثلاثة».

وخرج بني ياس بأكثر من مكسب من اللقاء الصعب، الأول التأكيد على أن الفريق يجيد اللعب في المباريات الكبيرة، عكس ما كان مشاعاً في الفترة الماضية، بأن الفرق الكبيرة تكشف «السماوي»، وكذلك التأكيد على أن إيسايلا يمكنه التعامل في المواجهات الكبيرة أيضاً، بعدما واجه بعض الانتقادات في السابق، ويضاف إلى ذلك «الفتى الذهبي» أبوناموس الذي يؤكد كل يوم أنه المستقبل المشرق لـ «السماوي»، بعد نجاحه في خطف المباراة، بهدف مارادوني بمهارة خاصة للغاية، ورغم أن اللاعب لم يشارك أساسياً في المباريات العشر التي خاضها «السماوي» إلا أنه كان مؤثراً دائماً.

ورابع مكاسب بني ياس هي النقاط التي صعدت به إلى «النقطة 19»، متأخراً بأربع نقاط فقط عن القمة، والمكسب الخامس تفوقه على الشارقة هجومياً، ليكون ثاني أقوى هجوم بعد الجزيرة برصيد 21 هدفاً.